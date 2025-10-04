Perdöntő bizonyíték? Sokkoló részletek derültek ki Kaszás Nikolett halálával kapcsolatosan

Az egész országot bejárta a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett ügye. A lányt rengetegen keresték, végül az összefogásnak köszönhetően vasárnap holtan találták meg a Pilisben.

Kaszás Nikolett a pilisi túráján tűnt el (Forrás: Police.hu)

A rendőrség kizárta ugyan az idegenkezűséget, de a fiatal nő barátnője arról számolt be, hogy a gyásztól összetört család elutasítja azt, hogy Niki öngyilkos lett.

A Borsonline.hu most újabb, sokkoló információkat közölt.

Egy közeli ismerős arról beszélt a portálnak, hogy nem zárható ki, hogy Nikolett önkezével vetett véget az életének, mert a családjában volt már erre precedens.

Ráadásul ez még semmi, ugyanis az is kiderült, hogy az édesapja is ugyanígy lett öngyilkos, ő is fagyállóval. Azt is megtudtam, hogy elvileg a rendőrségnek van felvétele arról, hogy Niki megveszi a fagyállót. Úgy tudom, a család összeroppant Niki elvesztésében

– nyilatkozta a Borsnak Kaszás Nikolett családjának közeli barátja.

Korábban arról is hírt adtunk, hogy az ember, aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta, egyáltalán nem úgy nézett ki a nő, mint aki öngyilkosságra készül. Ehhez képest azonban szeptember 28-án délelőtt, amikor megtalálták Kaszás Nikolett holttestét, sajtóhírek szerint egy palackot is találtak nála, amelyben fagyálló lehetett. Erről azok az emberek beszéltek, akik rátaláltak Nikolett holttestére.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Borítókép: A túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg (Forrás: Police.hu.)