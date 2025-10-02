Kaszás Nikolett családja nem hiszi el, hogy öngyilkosság történt

Erre utal egyébként azt is, hogy az ember, aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta, egyáltalán nem úgy nézett ki a nő, mint aki öngyilkosságra készül. Ehhez képest azonban szeptember 28-án délelőtt, amikor megtalálták Kaszás Nikolett holttestét, sajtóhírek szerint egy palackot is találtak nála, amelyben fagyálló lehetett. Erről azok az emberek beszéltek, akik rátaláltak Nikolett holttestére.