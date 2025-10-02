Sikerült megszólaltatni a BorsOnline-nak Kaszás Nikolett barátnőjét, aki arról beszélt, hogy a 27 éves nő családja összeroppant, és nem hiszik el, hogy öngyilkosság történt.
Kaszás Nikolett családja nem hiszi el, hogy öngyilkosság történt
Összeroppantak.
Mindenki értetlenül áll a halála előtt
– mondta, és azzal folytatta, hogy csak pár nap telt el a születésnapja után, amikor elment túrázni, amelyet teljesített is.
Azt gondoljuk, hogy ha öngyilkos akar lenni valaki, akkor először nem túrázgatni megy… Itt valami nincs rendben. Egyelőre a család próbálja feldolgozni az elvesztését. Nem tudják elhinni, hogy Niki öngyilkos lett
– részletezte.
Erre utal egyébként azt is, hogy az ember, aki utoljára láthatta Nikolettet, és beszélt is vele, azt mondta, egyáltalán nem úgy nézett ki a nő, mint aki öngyilkosságra készül. Ehhez képest azonban szeptember 28-án délelőtt, amikor megtalálták Kaszás Nikolett holttestét, sajtóhírek szerint egy palackot is találtak nála, amelyben fagyálló lehetett. Erről azok az emberek beszéltek, akik rátaláltak Nikolett holttestére.
Kaszás Nikolett szeptember 7-én túrázni a Pilisbe, a Spartacus-ösvényre, amelyet sikeresen teljesített, azóta azonban nem ment haza. A holttestét vasárnap találták meg egy rendkívüli összefogásnak köszönhetően.
