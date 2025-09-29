Rendkívüli

Elárulták a kutató-mentők, hogy miért tartott három hétig megtalálni Kaszás Nikolettet

Minden kérdést megválaszoltak.

Forrás: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO2025. 09. 29. 13:16
Kaszás Nikolett keresése Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO
Összegző, záró közleményt adott ki a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO Kaszás Nikolett kálváriájáról. Ebben részvétet nyilvánítanak a gyászoló családnak és köszönetet mondtak azoknak, akik segítettek a keresésben.  

A bejegyzésben időrendi sorrendben, tényeket és helyszíneket felsorolva részletezik, hogyan, kikkel, milyen erőfeszítéseket tettek a huszonhét éves lány megtalálására. A kérdésre, hogy miért nem találták meg eddig Nikolettet, azzal válaszoltak, hogy azért, mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több millió négyzetméterből melyik két négyzetméteren lehetett a keresett személy. 

Lassan rajzolódott ki az a kép, hogy egyáltalán a területen található. Az hogy ma hol kutattak az önkéntes keresők, annak a mérhetetlen mennyiségű munkának az eredménye, amit a rendőrség belefektetett az adatgyűjtésbe és elemzésbe

– hangsúlyozták. Hozzáfűzik, a tervek szerint a vasárnapihoz hasonló nagyszabású rendőrségi kereséssel folytatódott volna szerdán az ügy megoldása, mert a számításba vehető területek a tegnapi kutatási területnél sokkal nagyobbak voltak. Azt is kifejtik, hogy azért nem keresték kutyákkal a lányt, mert mire a rendőrséggel közösen le tudták szűkíteni a konkrét keresési területet nagyjából hárommillió négyzetméterre, addigra ez szakmailag indokolatlanná vált. 

Sejthető volt, hogy ha napokkal, hetekkel az eltűnés után a területen található az eltűnt akkor nincs életben. Nem volt hol keresni a kutyákkal, mert nem volt ismert a keresési terület

– részletezik. Beszámolnak arról is, azon a ponton, ahol Nikolett holttestét metalálták vasárnap, korábban még nem jártak, a legközelebbi táv, amelyre a helyszínt megközelítették, nyolcvan méter. Ezen a konkrét területen azért nem keresték korábban, mert az idő múlásával a Visegrádi-hegység hatalmas területéről folyamatosan szűkítette le a területet a rendőrség a közreműködésükkel. A találati helyszín valószínűsége pont olyan volt, mint bármelyik másik pontja a fent említett celláknak. Ez Pilisszentlászlótól északi irányban elterülő, megközelítőleg 6 négyzetkilométer. Ezen belül a járható jelölt utakra és azok környezetére koncentráltak. Részletezik:

a hely, ahol Nikolett holttestét megtalálták, nagyjából kétszáz méterre a bokrok között volt. Jelölt, vagy jelöletlen út oda nem vezetett. 

Kifejtették, hogy az ilyen jellegű területek eddig nem élveztek prioritást, mert nem volt arra adat, hogy az eltűnt ilyen jellegű helyről kommunikált Messengeren az éjszaka folyamán. 

A kérdésre, hogy pontosan mi történhetett Kaszás Nikolettel, az írják, erről a rendőrség fog tájékoztatni, amikor rendelkezésre áll minden információ. Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője még vasárnap azt mondta, egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta a nő halálát, a pontos okok és körülmények felderítése pedig akár napokat is igénybe vehet. Az idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja azonban nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a rendőrség. 


