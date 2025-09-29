Elárulták a kutató-mentők, hogy miért tartott három hétig megtalálni Kaszás Nikolettet

Összegző, záró közleményt adott ki a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat – HUNGO Kaszás Nikolett kálváriájáról. Ebben részvétet nyilvánítanak a gyászoló családnak és köszönetet mondtak azoknak, akik segítettek a keresésben.

A bejegyzésben időrendi sorrendben, tényeket és helyszíneket felsorolva részletezik, hogyan, kikkel, milyen erőfeszítéseket tettek a huszonhét éves lány megtalálására. A kérdésre, hogy miért nem találták meg eddig Nikolettet, azzal válaszoltak, hogy azért, mert senkinek sem volt pontosabb információja arról, hogy abból a több millió négyzetméterből melyik két négyzetméteren lehetett a keresett személy.