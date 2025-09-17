„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka

…vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben

– fejtette ki. Úgy vélte továbbá, hogy ez egyre inkább rendőrségi ügy: ilyenkor szigorúan meg kell vizsgálni az eltűnt személy ismeretségi körét. Korábban éppen arról számolt be a Magyar Nemzet, hogy fordulat történhetett az eltűnési ügyben. Sajtóinformációk szerint ugyanis a rendőrség már átvizsgálta Nikolett családját és a barátját is. A részleteket ide kattintva olvashatja.