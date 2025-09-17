Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

rendőrségKaszás Nikolettfordulatparancsnok

„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka

Szerinte, ha Nikolett még a PIlisben van, már nem él.

Magyar Nemzet
Forrás: Feol2025. 09. 17. 14:53
Az utolsó felvétel Kaszás Nikolettről Forrás: Police
Nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó Kaszás Nikolett eltűnésének ügyében – fogalmazott a Feolnak a HUBA Rescue24 mentőcsapat parancsnoka. Pavelcze László kifejtette, erre utal az is, hogy a lány egy idegen telefonról küldött üzenetet.

…vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben

– fejtette ki. Úgy vélte továbbá, hogy ez egyre inkább rendőrségi ügy: ilyenkor szigorúan meg kell vizsgálni az eltűnt személy ismeretségi körét. Korábban éppen arról számolt be a Magyar Nemzet, hogy fordulat történhetett az eltűnési ügyben. Sajtóinformációk szerint ugyanis a rendőrség már átvizsgálta Nikolett családját és a barátját is. A részleteket ide kattintva olvashatja. 

A Feolnak Pavelcze László arról is beszélt, szerinte mi állhat Nikolett eltűnése mögött, ezt ide kattintva olvashatja. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

