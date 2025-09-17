Egyre rejtélyesebb a 27 éves Kaszás Nikolett eltűnési ügye. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a lány szeptember 7-én, vasárnap egyedül indult túrázni, amiről értesítette is a barátját, aki éppen Prágában volt. Már azt is tudni, hogy nem túrázás közben esett baja, épségben elindult haza, azóta azonban se híre, se hamva. A BorsOnline úgy tudja, a rendőrök még mindig nyomoznak, és könnyen lehet, hogy egyre közelebb kerülnek a megoldáshoz, ugyanis most Nikolett volt barátja környékén nyomoznak.
Fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: új gyanúsított kerülhetett a rendőrség látóterébe
Tegnap még azt közölték, hogy nincsenek gyanús körülmények, úgy tűnik, mára nagyot változott a helyzet.
Miután a lány sikeresen teljesítette a túrát, a jelenlegi párjával váltottak üzeneteket, majd elindult haza. Ez volt az utolsó pont, ahol a telefonját be tudta mérni a rendőrség. Hajnalban aztán a barátja megint kapott tőle üzenetet, amelyben jó éjszakát kívánt neki. Érdekesség az ügyben, hogy ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték, hanem egy asztali gépről.
Akkor derült ki, hogy nagy a baj, amikor Nikolett munkahelye jelzett a családnak, hogy nem ment be dolgozni és nem is jelentkezik. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a lányt. A portál információi szerint a nyomozók először a lány szűk családi körét kezdték el vizsgálni. Úgy tűnik azonban, hogy sok dologra nem bukkanhattak a bekért számítógépekben és eszközökben, mert most Nikolett volt barátját is elővették és kihallgatták, akivel már két éve külön vannak.
Időköben közzétették a Kaszás Nikolettről készült utolsó fényképet. A különleges eltűnt keresők is folyamatosan dolgoznak az ügyön, azonban úgy tudni, egyelőre nincs nyom, amelyen elindulhatnak.
