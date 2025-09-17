Fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: új gyanúsított kerülhetett a rendőrség látóterébe

Akkor derült ki, hogy nagy a baj, amikor Nikolett munkahelye jelzett a családnak, hogy nem ment be dolgozni és nem is jelentkezik. A rendőrség azonnal eltűntként kezdte el keresni a lányt. A portál információi szerint a nyomozók először a lány szűk családi körét kezdték el vizsgálni. Úgy tűnik azonban, hogy sok dologra nem bukkanhattak a bekért számítógépekben és eszközökben, mert most Nikolett volt barátját is elővették és kihallgatták, akivel már két éve külön vannak.