családszemély erőszakrendőrTEK

Elmentek a rendőrök a 15 éves fiúért, de a családja annyira nem akarta elengedni, hogy végül a TEK-nek kellett közbelépnie + fotók

Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség és vett őrizetbe három személyt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17.
TEK
Forrás: Magyarország Ügyészsége
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt akartak előállítani egy fiatalkorú személyt szeptember 10-én, mert aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.

Fotó: Magyarország Ügyészsége 

A megalapozott gyanú szerint a rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta a fiatalt az udvarról kivezetni kirántotta magát a fogásból, és rátámadt a rendőrre.

A fiatalkorú szülei azonban nem akarták, hogy elvigyék a fiút, olyannyira nem, hogy az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök megszakították az intézkedést és erősítést hívtak. Az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően sem hagytak fel erőszakos magatartásukkal, amelybe később még egy további rokon is bekapcsolódott, a jelenlévő legalább tizenöt fős családból.

A család élő adásban közvetített a helyszínről. Ez a videófelvétel segítette az elkövetők beazonosítását. Az ügyészség felkérésére az elfogásban a Terrorelhárítási Központ is részt vett. A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van.

Fotó: Magyarország Ügyészsége 

A gyanúsítottak által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetés.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

