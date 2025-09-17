Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt akartak előállítani egy fiatalkorú személyt szeptember 10-én, mert aznap reggel egy iskolaőrt fenyegetett.
Elmentek a rendőrök a 15 éves fiúért, de a családja annyira nem akarta elengedni, hogy végül a TEK-nek kellett közbelépnie + fotók
Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség és vett őrizetbe három személyt.
A megalapozott gyanú szerint a rendőri intézkedésnek a 15 éves fiú ellenszegült, majd amikor az egyik rendőr testi kényszerrel megpróbálta a fiatalt az udvarról kivezetni kirántotta magát a fogásból, és rátámadt a rendőrre.
A fiatalkorú szülei azonban nem akarták, hogy elvigyék a fiút, olyannyira nem, hogy az előállítást erőszakkal akadályozták, ezért a rendőrök megszakították az intézkedést és erősítést hívtak. Az elkövetők az újabb rendőri egység kiérkezését követően sem hagytak fel erőszakos magatartásukkal, amelybe később még egy további rokon is bekapcsolódott, a jelenlévő legalább tizenöt fős családból.
További Belföld híreink
A család élő adásban közvetített a helyszínről. Ez a videófelvétel segítette az elkövetők beazonosítását. Az ügyészség felkérésére az elfogásban a Terrorelhárítási Központ is részt vett. A gyanúsítottak kihallgatása folyamatban van.
A gyanúsítottak által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés büntetés.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka
Szerinte, ha Nikolett még a PIlisben van, már nem él.
Súlyos baleset történt az M5-ösön Szeged felé, lezárták az autópályát
Több ember is beszorult a kisbuszba.
Újabb ikonikus helyszínre látogat a Harcosok Klubja, megvan a következő edzőtábor időpontja
Hatalmas sikert aratott az első találkozó.
Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt
A baloldal egykori honvédelmi minisztere sem kímélte a Tisza Párt szakértőjét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Bűncselekmény történt, vagy szándékosan tűnt el Kaszás Nikolett” – megszólalt az ismert mentőcsapat parancsnoka
Szerinte, ha Nikolett még a PIlisben van, már nem él.
Súlyos baleset történt az M5-ösön Szeged felé, lezárták az autópályát
Több ember is beszorult a kisbuszba.
Újabb ikonikus helyszínre látogat a Harcosok Klubja, megvan a következő edzőtábor időpontja
Hatalmas sikert aratott az első találkozó.
Nem várt helyről támadták hátba Ruszin-Szendi Romuluszt
A baloldal egykori honvédelmi minisztere sem kímélte a Tisza Párt szakértőjét.