A nyomozási bíró elrendelte a testvére megölésével gyanúsított 43 éves férfi letartóztatását.
Biliárddákóval ölt a testvérgyilkos, letartóztatták az ecsegi gyilkosság gyanúsítottját
Tartanak a bűnismétléstől.
A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt folytat eljárást a férfi ellen, aki szeptember 13-án ecsegi házuk teraszán előzetes szóváltást követően több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a testvérét egy biliárddákóval. A sértett nem sokkal később meghalt. A Magyar Nemzet korábban ebben a cikkben számolt be az előzményekről.
A Nógrád Vármegyei Főügyészség a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta az őrizetben lévő férfi letartóztatását, amit a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt.
A döntés a védő távolléte miatt nem végleges.
