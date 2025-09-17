veszélygyilkosságecsegitestvérgyilkos

Biliárddákóval ölt a testvérgyilkos, letartóztatták az ecsegi gyilkosság gyanúsítottját

Tartanak a bűnismétléstől.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 09. 17. 12:06
bilincs
illusztráció Forrás: Pexels
A nyomozási bíró elrendelte a testvére megölésével gyanúsított 43 éves férfi letartóztatását.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt folytat eljárást a férfi ellen, aki szeptember 13-án ecsegi házuk teraszán előzetes szóváltást követően több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a testvérét egy biliárddákóval. A sértett nem sokkal később meghalt. A Magyar Nemzet korábban ebben a cikkben számolt be az előzményekről. 

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta az őrizetben lévő férfi letartóztatását, amit a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt.

A döntés a védő távolléte miatt nem végleges.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
