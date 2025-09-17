Biliárddákóval ölt a testvérgyilkos, letartóztatták az ecsegi gyilkosság gyanúsítottját

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntette miatt folytat eljárást a férfi ellen, aki szeptember 13-án ecsegi házuk teraszán előzetes szóváltást követően több alkalommal, nagy erővel fejen ütötte a testvérét egy biliárddákóval. A sértett nem sokkal később meghalt. A Magyar Nemzet korábban ebben a cikkben számolt be az előzményekről.

A Nógrád Vármegyei Főügyészség a szökés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta az őrizetben lévő férfi letartóztatását, amit a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája el is rendelt.