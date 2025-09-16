Ismét országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak a rendőrök szeptember 16. és 22. között Magyarország közútjain – adta hírül a rendőrségi portál.
Minden sarkon rendőr fog állni, országszerte
Azt is elárulták, mit fognak ellenőrizni.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség.
A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
