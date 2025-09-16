párkapcsolatbanvétségbarátnő

Napi kisstílű: nem akart többé lefeküdni vele a barátnője, szexhirdetéseket adott fel a nevében

Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki bosszúból a barátnője nevében, a nő fényképét, adatait felhasználva szexuális szolgáltatás kínálását tartalmazó hirdetést adott fel egy internetes weboldalon.

2025. 09. 16.
illusztráció
Néhány hónapig élt párkapcsolatban egy Győr környéki férfi és nő, kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott. A vádirat szerint a férfi a Győr környéki településen található otthonából a nő nevében szexuális tartalmú hirdetést adott fel egy internetes oldalra. A férfi a nő nevét és a telefonszámát rögzítette, illetőleg fényképeket töltött fel róla.

A vádlott bosszúvágyból elkövetett cselekményével a sértett személyes adatait jogosulatlanul kezelte, ezáltal a sértett családi, társadalmi és erkölcsi megítélését hátrányosan befolyásolva számára jelentős érdeksérelmet okozott. A járási ügyészség személyes adattal visszaélés vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetésre ítélje.


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
