Néhány hónapig élt párkapcsolatban egy Győr környéki férfi és nő, kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott. A vádirat szerint a férfi a Győr környéki településen található otthonából a nő nevében szexuális tartalmú hirdetést adott fel egy internetes oldalra. A férfi a nő nevét és a telefonszámát rögzítette, illetőleg fényképeket töltött fel róla.
Napi kisstílű: nem akart többé lefeküdni vele a barátnője, szexhirdetéseket adott fel a nevében
Vádat emelt a Győri Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki bosszúból a barátnője nevében, a nő fényképét, adatait felhasználva szexuális szolgáltatás kínálását tartalmazó hirdetést adott fel egy internetes weboldalon.
A vádlott bosszúvágyból elkövetett cselekményével a sértett személyes adatait jogosulatlanul kezelte, ezáltal a sértett családi, társadalmi és erkölcsi megítélését hátrányosan befolyásolva számára jelentős érdeksérelmet okozott. A járási ügyészség személyes adattal visszaélés vétségével vádolta meg a férfit és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka büntetésre ítélje.
