Napi kisstílű: nem akart többé lefeküdni vele a barátnője, szexhirdetéseket adott fel a nevében

Néhány hónapig élt párkapcsolatban egy Győr környéki férfi és nő, kapcsolatuk azonban fokozatosan megromlott. A vádirat szerint a férfi a Győr környéki településen található otthonából a nő nevében szexuális tartalmú hirdetést adott fel egy internetes oldalra. A férfi a nő nevét és a telefonszámát rögzítette, illetőleg fényképeket töltött fel róla.