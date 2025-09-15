Beadja a válópert F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége, mert úgy sejti, hullák vannak az udvarukban elásva

A portál emlékeztet, a nő a közelmúltban többek előtt megdöbbentő kijelentést tett. Állítólag azt mondta, hogy

több elásott holttest is lehet az udvarukban, a pincéjük közelében, ahol szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre.

Érdekesség, hogy a férfi a letartóztatásakor, a bíróság folyosóján szintén utalt erre, és akár az is lehet, hogy a hatóságok ismét visszatérnek a házhoz. Az asszony közölte férjével, hogy válni akar, és nem kíván többé kapcsolatot tartani vele.