Beadja a válópert F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosának 22 éves felesége, miután férjét, F. Jánost, a tízéves bajai kisfiú, Till Tamás meggyilkolásával gyanúsítják – értesült a BorsOnline.
Beadja a válópert F. János, Till Tamás feltételezett gyilkosának felesége, mert úgy sejti, hullák vannak az udvarukban elásva
Szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre.
F. János letartóztatása óta a fiatal nő élete száznyolcvan fokos fordulatot vett. Elveszítette az állását, ki kellett költöznie a közös otthonukból, és a környezete is teljesen kivetette magából. Korábban még azt mondta, hogy várni fog a férjére és kitart mellette, azonban azóta nagyot változhatott az élete. Pszichológushoz jár, és többé nem akar találkozni a férfival. Beszélt arról is, hogy amit a nyomozók szerint a férje 25 évvel ezelőtt tett, teljesen összetörte az életét.
A portál emlékeztet, a nő a közelmúltban többek előtt megdöbbentő kijelentést tett. Állítólag azt mondta, hogy
több elásott holttest is lehet az udvarukban, a pincéjük közelében, ahol szerinte a nyomozók nem ástak elég mélyre.
Érdekesség, hogy a férfi a letartóztatásakor, a bíróság folyosóján szintén utalt erre, és akár az is lehet, hogy a hatóságok ismét visszatérnek a házhoz. Az asszony közölte férjével, hogy válni akar, és nem kíván többé kapcsolatot tartani vele.
Till Tamás 2000. május 28-án a bajai vadasparkba indult biciklivel, de soha nem tért haza. A szülei, Till Mátyás és Till Katalin huszonnégy évig éltek abban a hitben, hogy a fiuk valamikor bekopogtat az ajtón, azonban tavaly július végén ez a remény szertefoszlott. Ekkor jelentette be a rendőrség, hogy Baján, egy melléképületben találtak emberi maradványokat, amelyek az eltűnt Tamásé lehetnek.
Néhány hónappal később közölték: a vizsgálatok megerősítették, hogy valóban a tízévesen eltűnt fiú maradványait találták meg. F. János november 28-án tett vallomást tanúként, amelyben beismerte, hogy különös kegyetlenséggel gyilkolta meg Tamást. December 10-én a rendőrség azt közölte, megtalálták Till Tamás gyilkosát, azonban ő szabadon távozhatott, ugyanis fiatalkorú volt az emberölés idején, így a büntethetősége 15 év után elévült. Az ügyészség végül arra az álláspontra helyezkedett, hogy mégsem évült el a gyilkosság, ezért a férfit még tavaly decemberben letartóztatták.
