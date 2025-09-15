Megvan, mikor vesznek végső búcsút Kásler Miklóstól

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy hetvenöt éves korában meghalt Kásler Miklós, aki 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztere volt. A volt miniszter hosszan tartó betegség után hunyt el. Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója volt.

Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvár díszpolgára címét. A miniszter ezer szállal kötődött Sárvárhoz.

Tiszta szívből csak azt tudom kívánni az újabb generációknak, hogy tudják elválasztani a jót a rossztól és próbáljanak meg emberhez méltó életet élni

– fogalmazott az átadóünnepségen. Kásler Miklóst a halála napján rengeteg közéleti szereplő búcsúztatta, többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Kubatov Gábor, Rétvári Bence, Kocsis Máté, Vitályos Eszter.