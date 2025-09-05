Rendkívüli

Meghalt Kásler Miklós

kormányEmberi Erőforrások MinisztériumKásler Miklós

A volt miniszter 75 éves volt, súlyos betegségben szenvedett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 17:45
Fotó: MW Archívum
75 éves korában meghalt Kásler Miklós, aki 2018 és 2022 között az emberi erőforrások minisztere volt. A Belügyminisztérium közleménye szerint Kásler Miklós hosszan tartó betegség után hunyt el. 

Prof. Dr. Kásler Miklós Istvánt a Belügyminisztérium saját halottjának tekinti. Temetéséről később történik intézkedés

– fogalmazott a tárca. Kásler Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója volt. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg 1974-ben, azután sebészeti, szájsebészeti, plasztikai és rekonstrukciós sebészeti, majd onkológiai szakvizsgát tett. 1969-től a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetben dolgozott demonstrátorként. 1974-től a SZOTE II. sz. Sebészeti Klinikán klinikai orvos, 1978-tól tanársegéd volt. 1981-től az Országos Onkológiai Intézetben alorvosként, 1984-től adjunktusként, 1986-tól a fej-nyaksebészeti osztály főorvosaként dolgozott. 1992-ben nevezték ki főigazgató főorvosnak. A daganatos betegek heterogén ellátásának összefogására 1993-ban megalkotta a WHO által akkreditált Nemzeti Rákkontroll Programot.

1994-től egyetemi tanár volt a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen, 1998 után pedig négy egyetemen is tanszékvezetőként dolgozott. Tudományos tevékenysége során 16 szakkönyvet, 7 könyvet, 76 könyvrészletet, több mint 250 Magyarországon és külföldön publikált közleményt írt, hazai és nemzetközi kongresszusok százain tartott előadást.

Onkológusi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzeti történelmi, történelemfilozófiai sorskérdések iránt, és számos szakértővel folytatott e témákban mélyreható beszélgetéseket. Több szakmai és állami kitüntetés mellett 2015-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal.

Sárvár díszpolgára

Kásler Miklós 2012. október 23-án vehette át Sárvár díszpolgára címét. A miniszter ezer szállal kötődött Sárvárhoz.

Tiszta szívből csak azt tudom kívánni az újabb generációknak, hogy tudják elválasztani a jót a rossztól és próbáljanak meg emberhez méltó életet élni

 – mondta az átadó ünnepségen Kásler Miklós, amelyre a Vaol vármegyei portál emlékeztetett. 

Búcsúznak Kásler Miklóstól

A Széchenyi-díjas onkológus haláláról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán.

Rétvári Bence államtitkár szívszorító sorokkal búcsúzott. „Kásler Miklós mellett négy évig dolgoztam államtitkárként. Ő miniszterként is a szakmáját képviselte, orvos volt és professzor. Sokszor mondta, hogy a gyógyítás alapja a bizalom, azt minden erőnkkel óvni kell. Történelmi és kultúrtörténeti ismeretekben élő lexikon volt, bármilyen történelmi korból azonnal tudott rögtönzött kiselőadást tartani. Hívő keresztény emberként mindig vállalta hitét, véleményét, akár konfliktusos helyzetben is. Hazaszeretete áthatotta tevékenységét: hazaszeretet nélkül nem teljes az oktatás, mert akkor nem Magyarországnak, hanem más államoknak képezzük a legtehetségesebb fiatalokat. De érdekelte a sport, a zene is, és nem csak felszínesen, hanem a tőle megszokott alapossággal. Nagytudású, elkötelezett ember volt. Betegei hálával gondoltak rá mindig, mert a legmagasabb fokú szakmai tudással gyógyította őket. Nemhiába volt a tudományos testületek tagja Angliától Franciaországig. Nélküle kevesebbet tudnánk a rák gyógyításáról, az Árpád-házi királyainkról és a magyarság eredetéről, a koronavírus elleni védekezésről. Isten nyugosztalja Professzor urat” – fogalmazott.

„Sokoldalú, nagytudású professzorunktól búcsúzunk” – fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„Hittel, elkötelezettséggel állt ki a magyar emberek egészségéért és a nemzeti kultúra megőrzéséért. Távozása pótolhatatlan veszteség” – búcsúzott Németh Szilárd.

Lezsák Sándor is a közösségi oldalán búcsúzott a Magyarságkutató Intézet alapítójától. „A fájdalmat enyhítse, hogy a Professzor Úr életműve maradandó” – írta.

„Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzor urat!” – írta egy bejegyzésben Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes azt idézte fel, hogy a fehérváriak sokat köszönhetnek neki az Árpád-ház Program megvalósítása kapcsán.

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke pedig azt írta, „Kásler Miklós professzor úrnak a teljes magyarság, határon innen és túl is nagyon sokat köszönhet. Távozásával nem csupán egy kiváló szakembert, hanem a külhoni magyarság összetartozását erősítő, elhivatott embert veszítettünk” – tette hozzá.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint Kásler Miklós életútját végigkísérte a folyamatos munka, tudásának fejlesztése, a magyar életek védelme, nemzeti értékeink és kultúránk gyarapítása és a nemzet szolgálata. „Kiváló tudós, elkötelezett hazafi, igaz magyar ember volt, aki fájdalmas betegsége szenvedéseit felajánlotta Krisztusnak a Magyar Nemzetért” – fogalmazott a miniszter, majd hozzátette: „Köszönjük szolgálatát, útmutató gondolatait a magyar tudomány, oktatás és kultúra minden szereplője nevében”.

„A Haza örökre hálás marad Kásler Miklós Miniszter Úrnak. Legyen neki könnyű a föld” – búcsúzott Hollik István kormánypárti parlamenti képviselő.

Cikkünk frissül.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

