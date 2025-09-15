Korábban nem látott, vadonatúj szupertraffipax tűnik fel hamarosan az utak mellett – adta hírül a Vezess. A portál információi szerint a TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék már csak az Engedélyezési Hivatal jóváhagyására vár. Az első objektumokat egy hónapon belül akcióba léptethetik, nem is akárhogy – büntető üzemmódban.
Hamarosan élesítik a vadonatúj csodatraffipaxokat, amelyek maguktól büntetnek
És minden eddiginél többet látnak.
A szupertraffi azért olyan szuper, mert két fontos, új tulajdonsága van az elődeihez képest. Az egyik az, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban, akár egy évig is, és képesek folyamatosan büntető üzemmódban mérni. A másik nagy előnye az ára, ugyanis nagyjából harmadannyiba kerül, mint a kevesebbet használható S–1-es készülékek. Egy ilyen csodatraffi az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval nettó 2,75 millió forintba kerül, nélküle nettó 2,5 millióba.
Idehaza ma összesen 280 darab trafibox áll az út szélén, ezeknek három fajtája van, és közülük az összesbe beszerelhető a TC-Lite. Már azt is tudni, hogy a 150 méterre lévő járművek sebességét is képes megmérni, a gyorshajtókról nagyjából 50-60 méteres távolságból készíti el a fotókat, az adatokat pedig azonnal küldi a VÉDA-rendszerbe. A portál azt írja, már most több önkormányzat is rendelt a csodatraffiból, annak ellenére, hogy az engedélyezés még hátra van.
A TC-Lite-ot gyártó vállalat ügyvezetője, Nagy Tamás azt mondta, most úgy látja, hogy október elejétől már telepíthetők is lesznek a megrendelt műszerek, és az eddigiek alapján úgy látja, sok helyen figyeli majd az autósokat a csodatraffipaxok büntető szeme.
