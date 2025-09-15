Hamarosan élesítik a vadonatúj csodatraffipaxokat, amelyek maguktól büntetnek

Idehaza ma összesen 280 darab trafibox áll az út szélén, ezeknek három fajtája van, és közülük az összesbe beszerelhető a TC-Lite. Már azt is tudni, hogy a 150 méterre lévő járművek sebességét is képes megmérni, a gyorshajtókról nagyjából 50-60 méteres távolságból készíti el a fotókat, az adatokat pedig azonnal küldi a VÉDA-rendszerbe. A portál azt írja, már most több önkormányzat is rendelt a csodatraffiból, annak ellenére, hogy az engedélyezés még hátra van.

A TC-Lite-ot gyártó vállalat ügyvezetője, Nagy Tamás azt mondta, most úgy látja, hogy október elejétől már telepíthetők is lesznek a megrendelt műszerek, és az eddigiek alapján úgy látja, sok helyen figyeli majd az autósokat a csodatraffipaxok büntető szeme.