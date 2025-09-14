A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be, emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.
Gyanús lett a NAV-nak a borsodi számlaszám, de azt nem gondolták, hogy mekkora összeesküvésre bukkannak
Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását – közölte az adóhatóság.
A férfi a sajátja mellett további nyolc személy adóbevallását is elkészítette, szintén valótlan tartalommal. A dokumentumokban olyan adókedvezményeket érvényesített a nevükben – családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, amelyekre az érintettek nem voltak jogosultak.
A NAV vizsgálatának hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg. Az ügyben a további jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.
További Belföld híreink
Az adóhatóság a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek, súlyos adóügyi szabálysértés esetén 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sokkoló elképzeléseik vannak a magyaroknak a takarításról
Az emberek mintegy 5 százaléka még a havi egy takarítást is túlzásnak tartja.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk
A Fidesz táborában a jobboldal összetartása volt a fókusz.
Halálos baleset az M1-esen, óriási a dugó
A leterelés előtt 4-5 km-es torlódás alakult ki.
Czepek Gábor szerint a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést
A döntés 211 nap múlva a választók kezében lesz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sokkoló elképzeléseik vannak a magyaroknak a takarításról
Az emberek mintegy 5 százaléka még a havi egy takarítást is túlzásnak tartja.
Orbán Viktor: Sokan vagyunk, erősek vagyunk
A Fidesz táborában a jobboldal összetartása volt a fókusz.
Halálos baleset az M1-esen, óriási a dugó
A leterelés előtt 4-5 km-es torlódás alakult ki.
Czepek Gábor szerint a Tisza megszüntetné a rezsicsökkentést
A döntés 211 nap múlva a választók kezében lesz.