Gyanús lett a NAV-nak a borsodi számlaszám, de azt nem gondolták, hogy mekkora összeesküvésre bukkannak

A férfi a sajátja mellett további nyolc személy adóbevallását is elkészítette, szintén valótlan tartalommal. A dokumentumokban olyan adókedvezményeket érvényesített a nevükben – családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, amelyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A NAV vizsgálatának hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg. Az ügyben a további jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.