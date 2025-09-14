NAVfelülvizsgálatszámlaszám

Gyanús lett a NAV-nak a borsodi számlaszám, de azt nem gondolták, hogy mekkora összeesküvésre bukkannak

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását – közölte az adóhatóság.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 14. 12:18
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be, emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.

A férfi a sajátja mellett további nyolc személy adóbevallását is elkészítette, szintén valótlan tartalommal. A dokumentumokban olyan adókedvezményeket érvényesített a nevükben – családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, amelyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A NAV vizsgálatának hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg. Az ügyben a további jogkövetkezmények megállapítása folyamatban van.

Az adóhatóság a közleményben felhívja a figyelmet arra, hogy nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek, súlyos adóügyi szabálysértés esetén 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók.


