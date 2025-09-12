Különös ellentmondásra bukkantak Giorgio Armani végrendeletében

A végrendeletben egészen pontosan az áll, hogy az örökösöknek 18 hónapon belül el kell adniuk az olasz divatház kezdeti 15 százalékos részesedését, majd később további 30–54,9 százalékos részesedést kell átruházniuk ugyanarra a vevőre Armani halála után három-öt évvel. A vásárlásnál elsőbbséget élvez az LVMH – ez a világ legnagyobb luxuskonszernje, ide tartozik például a Louis Vuitton, a Moët & Chandon, vagy éppen a Hennessy – a L'Oreal, vagy az EssilorLuxottica.

Megjegyzik, ez elég komoly fordulatot az Armani eddigi filozófiájához képest, hiszen korábban a tulajdonos évtizedekig elutasította, hogy feladja a vállalat feletti teljes kontrollt, ahogy azt sem akarta, hogy tőzsdére menjen a cég. Olyannyira nem, hogy részesedéseket sem volt hajlandó eladni külső befektetőknek. A végrendelet alapján arra következtetnek, hogy Armani a halála előtt arra jutott, hogy a vállalat akkor maradhat fenn, ha csatlakozik egy luxuskonszernhez, vagy tőkeinjekciót kap.