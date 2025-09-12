Annyi a fertőzött, hogy újabb koronavírus elleni oltási kampányt indítanak az európai országban

Noha a koronavírussal fertőzöttek száma egyelőre nem riasztó, az egészségügyi szempontból magas kockázatú csoportoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a 60 év felettieknek tanácsos, hogy éljenek az emlékeztető oltás lehetőségével – írta közleményében a RIVM.

Az oltás a koronavírus legújabb változatai ellen is védelmet nyújt. Nincs viszont bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron típusok – jegyezték meg.