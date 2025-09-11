A szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten enyhén emelkedett az év 36. hetében.
Megint tarol idehaza a koronavírus, és úgy tűnik, még rosszabb lesz
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
Emelkedést tapasztaltak Szekszárdon, Szolnokon és Tatabányán, míg 18 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést Salgótarján mintájában mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban, Budapest déli és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszegen, Győrben, Tatabányán, Székesfehérváron, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben és Budapest északi és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
További Belföld híreink
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt elvégeztük + videó
Minden ígéret teljesült.
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban
Egy férfit és élettársát találták meg.
Döbbenetes: gyerekeket filmezett titokban egy révkomáromi férfi
Révkomáromban szülők lepleztek le egy kamerázó férfit.
Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban
A baloldali pártvezér nem bízik embereiben, mert folyamatosan kikotyogják a párt terveit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt elvégeztük + videó
Minden ígéret teljesült.
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban
Egy férfit és élettársát találták meg.
Döbbenetes: gyerekeket filmezett titokban egy révkomáromi férfi
Révkomáromban szülők lepleztek le egy kamerázó férfit.
Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban
A baloldali pártvezér nem bízik embereiben, mert folyamatosan kikotyogják a párt terveit.