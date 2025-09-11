Szokásos hétfőnek indult a 8-i, aztán szokatlan látványnak lehettek szemtanúi azok, akik szeptember 8-án kora délután az orosházi kormányablakban intézzék az ügyeiket – írja a Feol.
Szokatlanul indult a hétfő az orosházi kormányablakban
Volt egy kis letartóztatás.
A legnagyobb nyüzsgésben csaptak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy többszörösen körözött férfira, akinek az elfogásához a székesfehérvári rendőröktől kaptak segítséget. Az ügyet bonyolította, hogy a férfi nem igazán akarta, hogy elfogják, ezért erőszakosan viselkedett, szitkozódott, ordibált. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja el.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt elvégeztük + videó
Minden ígéret teljesült.
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban
Egy férfit és élettársát találták meg.
Döbbenetes: gyerekeket filmezett titokban egy révkomáromi férfi
Révkomáromban szülők lepleztek le egy kamerázó férfit.
Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban
A baloldali pártvezér nem bízik embereiben, mert folyamatosan kikotyogják a párt terveit.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amit vállaltunk, azt elvégeztük + videó
Minden ígéret teljesült.
Két holttestet találtak egy szegedi lakásban
Egy férfit és élettársát találták meg.
Döbbenetes: gyerekeket filmezett titokban egy révkomáromi férfi
Révkomáromban szülők lepleztek le egy kamerázó férfit.
Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban
A baloldali pártvezér nem bízik embereiben, mert folyamatosan kikotyogják a párt terveit.