Szokatlanul indult a hétfő az orosházi kormányablakban

Volt egy kis letartóztatás.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11.
illusztráció Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szokásos hétfőnek indult a 8-i, aztán szokatlan látványnak lehettek szemtanúi azok, akik szeptember 8-án kora délután az orosházi kormányablakban intézzék az ügyeiket – írja a Feol. 

A legnagyobb nyüzsgésben csaptak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy többszörösen körözött férfira, akinek az elfogásához a székesfehérvári rendőröktől kaptak segítséget. Az ügyet bonyolította, hogy a férfi nem igazán akarta, hogy elfogják, ezért erőszakosan viselkedett, szitkozódott, ordibált. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja el. 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

