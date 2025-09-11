Szokatlanul indult a hétfő az orosházi kormányablakban

A legnagyobb nyüzsgésben csaptak le a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai egy többszörösen körözött férfira, akinek az elfogásához a székesfehérvári rendőröktől kaptak segítséget. Az ügyet bonyolította, hogy a férfi nem igazán akarta, hogy elfogják, ezért erőszakosan viselkedett, szitkozódott, ordibált. Az eset részleteit a Feol cikkében olvashatja el.