Úgy tűnt, mintha csak vándorútra kelt volna a tiszakécskei férfi, de amit a rendőrök kiderítettek, az minden gyanúnál rosszabb

Szörnyen tragikus.

Majdnem két hónapig, egészen július 15-étől körözte a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a tiszakécskei férfit eltűnés miatt – írta a rendőrségi portál. 

Eleinte úgy tűnt, hogy a férfi párjával való veszekedés után elindult egy régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti hatóságok mindenre kiterjedő adatgyűjtésének köszönthetően összeállt a teljes kép. A román férfit párja veje ölte meg, és egy közelben lévő erdőbe rejtette el a holttestet. A tiszakécskei férfi beismerte tettét. Emberölés miatt őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.


