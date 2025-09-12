Úgy tűnt, mintha csak vándorútra kelt volna a tiszakécskei férfi, de amit a rendőrök kiderítettek, az minden gyanúnál rosszabb

Eleinte úgy tűnt, hogy a férfi párjával való veszekedés után elindult egy régóta tervezett romániai utazásra. A kecskeméti hatóságok mindenre kiterjedő adatgyűjtésének köszönthetően összeállt a teljes kép. A román férfit párja veje ölte meg, és egy közelben lévő erdőbe rejtette el a holttestet. A tiszakécskei férfi beismerte tettét. Emberölés miatt őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását.