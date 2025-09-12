tölténycharlie kirkszélsőbaloldalAmerikai Egyesült Államoktransznemű ideológia

Transznemű, szélsőbaloldali ideológiát hirdető feliratok a lőszeren, amit Kirk gyilkosa használt

Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt, különleges feliratokkal volt ellátva. Ezek között transznemű és szélsőbaloldali ideológiát hirdető üzenetek is szerepeltek, egyes források azonban óvatosságra intenek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 11:36
Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt transznemű, antifasiszta ideológiát hirdető feliratokkal volt ellátva Fotó: PHILLIP FARAONE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A bűnüldöző szervek tisztviselői között széles körben elterjedt egy korai jelentés, amely szerint a nyomozók „transznemű és szélsőbaloldali ideológiát” kifejező gravírozásokkal ellátott lőszert találtak abban a puskában, amelyet Charlie Kirk meggyilkolásához használtak. Csütörtökön azonban néhány tisztviselő óva intett attól, hogy a belső jelentés alapján következtetéseket vonjanak le – írja a Wall Street Journal.

Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt transznemű, antifasiszta ideológiát hirdető feliratokkal volt ellátva
Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt, transznemű, antifasiszta ideológiát hirdető feliratokkal volt ellátva Fotó: DAVID RYDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A feliratok között transznemű és szélsőbaloldali ideológiát hirdető üzenetek is szerepeltek

A közlemény szerint egy régebbi típusú, 30-as kaliberű vadászpuskát találtak a Utah Valley University szerdai lövöldözés helyszínéhez közeli erdőben, egy törülközőbe csomagolva, a tárban még egy lőporos tölténnyel. 

A tárban három lőporos töltény is volt, mindegyiken feliratok voltak.

Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői szerint a nyomozás még korai szakaszban van, a nyomozók még elemzik a bizonyítékokat, és a közlemény nem feltétlenül tükrözi pontosan a lőszerre írt üzeneteket.

A 31 éves Kirk a színpadon egy diákkal vitatkozott a transzneműeket érintő tömeges lövöldözésekről, amikor rálőttek. 

Balliberális gyűlölet és kárörvendés árasztotta el az internetet Charlie Kirk halála után

Arról is beszámoltunk tegnap, hogy a konzervatív, patrióta influenszer brutális meggyilkolása kapcsán nem fogták vissza magukat a Tisza Párt támogatói és a balliberális közönség. Az aktivisták az interneten vállalhatatlan kijelentéseket tettek a gyilkosság kapcsán, a világhálót elárasztották a gyűlölettel teli kommentek. 

Az Európai Parlamentben a jobboldal egyperces néma felállást kezdeményezett a szavazás előtti percekben, 

de ezt a szocialista levezető elnök megakadályozta, amit Dömötör Csaba élesen bírált.

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

