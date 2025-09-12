Transznemű, szélsőbaloldali ideológiát hirdető feliratok a lőszeren, amit Kirk gyilkosa használt

A bűnüldöző szervek tisztviselői között széles körben elterjedt egy korai jelentés, amely szerint a nyomozók „transznemű és szélsőbaloldali ideológiát” kifejező gravírozásokkal ellátott lőszert találtak abban a puskában, amelyet Charlie Kirk meggyilkolásához használtak. Csütörtökön azonban néhány tisztviselő óva intett attól, hogy a belső jelentés alapján következtetéseket vonjanak le – írja a Wall Street Journal.

Jelentések szerint a lőszer, amit Kirk gyilkosa használt, transznemű, antifasiszta ideológiát hirdető feliratokkal volt ellátva Fotó: DAVID RYDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A feliratok között transznemű és szélsőbaloldali ideológiát hirdető üzenetek is szerepeltek

A közlemény szerint egy régebbi típusú, 30-as kaliberű vadászpuskát találtak a Utah Valley University szerdai lövöldözés helyszínéhez közeli erdőben, egy törülközőbe csomagolva, a tárban még egy lőporos tölténnyel.

A tárban három lőporos töltény is volt, mindegyiken feliratok voltak.

Az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői szerint a nyomozás még korai szakaszban van, a nyomozók még elemzik a bizonyítékokat, és a közlemény nem feltétlenül tükrözi pontosan a lőszerre írt üzeneteket.