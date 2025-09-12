A Kirk-gyilkosság félreérthetetlen üzenet mindenkinek: kussolsz vagy meghalsz

Nyugati világunk iszonyatos jelképe: egy amerikai konzervatív, keresztény fiatalember, kétgyermekes családapa, szabadság feliratú fehér pólóban nyílt vitafórumot tart egy amerikai egyetemen. Egyetemistáknak. Egy eddig ismeretlen mesterlövész kétszáz méterről egyetlen lövéssel megöli őt. Torkon lövi. Ez a politikai gyilkosság félreérthetetlen üzenet mindenkinek: kussolsz vagy meghalsz.

Nyugati világunk iszonyatos jelképe: egy nyugat-európai nagyváros egyik egyetemének egyik óráján téma a Charlie Kirk elleni gyilkosság. És több egyetemista megfogalmazza abbéli véleményét, miszerint Charlie Kirk meggyilkolása jogos volt, hiszen Kirk „fasiszta” volt. A tanár szerint ez is „legitim” vélemény.

Nyugati világunk iszonyatos jelképe: Charlie Kirk egy Utah állambeli egyetemen tartott előadást. Az előadás előtt nevezett egyetem hallgatói egy petíciót indítottak, amelyben azt követelik az egyetem vezetésétől, tiltsa ki az egyetem területéről Charlie Kirköt, mert ők az egyetemet „biztonságos térnek” szeretnék tudni, ahol nem kell szembesül­niük a sajátjukkal ellentétes véleményekkel, hiszen az zavarja és felkavarja őket. Ezt a petíciót hétezren alá is írták…

Majd Charlie Kirköt lelőtték. Itt tart most a nyugati világ. De kell-e csodálkoznunk? Sajnos nem kell. Maga Charlie Kirk volt az, aki azért járt az Egyesült Államok egyetemeire beszélgetni és vitatkozni, mert azt mondta, hogy az Egyesült Államok egyetemein liberális és (szélső)baloldali, (neo)marxista, anarchista véleménydiktatúra tombol. Charlie Kirknek igaza volt – igaza van. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, ami történt. Ugyanis a baloldaliság, a marxizmus és mindaz, ami belőle kinőtt, a terror és az erőszak bölcsője.

Nincsen (szélső)baloldaliság és nincsen marxizmus terror és erőszak és gyilkolás nélkül. Marx maga jelentette ki: „A forradalom legjobb eszköze az erőszak, és csak a forradalom hozhatja el az új társadalmat.” Tehát erőszak nélkül nincs új társadalom. Terror nélkül, gyilkolás nélkül nincs forradalom, forradalom nélkül pedig nem jön el a paradicsom. Ez a marxizmus lényege.

Ennek az elvnek (elmebajnak) a nevében gyártottak le a kommunisták felfoghatatlan hullahegyeket, s pontosan ugyanígy jártak el elődeik, a jakobinusok is. Igen. A nácik faji alapon, a marxisták-kommunisták pedig osztály alapon gyártottak hullahegyeket. Bár az is igaz, a marxista osztályalapú tömeggyilkosságok megkérdőjelezhetők, ugyanis a marxista kommunisták bármikor meggyilkolták a proletárokat és a szegényparasztokat is, ha úgy hozta kedvük. Vagyis a marxista kommunisták bárkit megölnek, ha azt gondolják, ez szolgálja a „nagy művet”. Az Egyesült Államok és a Nyugat egyetemein pedig a katedrákról ezeknek az eszméknek hívei tanítják a fiatalokat. Kiegészülve a lehető legerőszakosabb woke, cancel culture és LMBTQ-eszmékkel (elmebetegségekkel). Így és ezért halt meg egy fiatal, konzervatív, keresztény, kétgyermekes amerikai családapa.