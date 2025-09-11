gyilkosságegyetemeszmerendszer

Pikk – Gyilkosság bolsevik módra + videó

Munkatársunktól
2025. 09. 11. 19:36

Vélhetően egy mesterlövész gyilkolta meg Charlie Kirk influenszert egy egyetemi előadáson Utah államban, aki Donald Trump szimpatizánsa volt, valamint nagyon sok fiatal is elismerte a keresztény-konzervatív gondolkodót. Ezzel indította a Pikk című adásunkat Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu újságírója. Több ezer egyetemista tiltakozott az előadás ellen, majd jött a lövés. Munkatársaink részletesen elemezték a gyilkosságot és visszautaltak a baloldali eszmerendszer korábbi évtizedekkel ezelőtti könyveire is, amelyeket az amerikai diákok is olvasnak.

Bayer Zsolt egy személyes élményt osztott meg ezzel kapcsolatban adásunkban. Egy nyugati egyetem tanuló ismerőse felhívta, arról számolt be, hogy az egyik előadáson ez a gyilkosság is téma volt, és egyetemi társai közül többen is azt mondták, hogy ez tejesen rendben van, mert egy náci volt a gyilkosság áldozata. Majd a tanár, aki az órát tartotta, azt mondta, hogy ez is egy legitim vélemény. 

Ambrózy Áron úgy fogalmazott, hogy sohasem tartotta nagyra ezeket a nyugati egyetemeket, megjegyezte azt is, hogy a politikai erőszakot Nyugaton nem ítélik el. Szerinte akik így gondolkodnak, nem valók egyetemekre, inkább a piócák között dolgozzanak a rizsföldeken vagy vontassanak hajókat a Volgán. 

Bayer Zsolt szerint döbbenetes, hogy ilyen és hasonló merényletek mindig a baloldalról jönnek. Ide vette az Ilaria Salishoz köthető embereket is, akik Budapesten követtek el véres támadásokat, majd Salist a baloldal kimentette és beültette az EP-be.

Ambrózy Áron szerint rácsodálkozunk ezekre az esetekre, mert megpróbálják elhitetni velünk, hogy a baloldal békeszerető és emberpárti. Munkatársaink részletesen elemezték azt is, hogyan jutott el a társadalom a korábbi bolsevik módszerekhez, valamint azt is részletezték, mit olvas a jelenlegi balos, liberális nemzedék.


