Charlie Kirk jobboldali influenszer brutális meggyilkolása egy üzenet

„Charlie Kirk jobboldali influenszer brutális meggyilkolása üzenet nekünk, magyaroknak is. Indul hamarosan Magyarországon a választási kampány, amelyben értelemszerűen indulatos viták és egymásnak feszülés várható. Ugyanakkor sose feledjük el, hogy a politikai vitáink ellenére vannak határok, amelyeket nem léphetünk át” – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A véleményvezér kiemelte,

ebben kiemelt felelősségük van a közszereplőknek, akiknek nem szabad még csak poén szintjén sem mások felakasztásáról vagy lelövéséről fantáziálniuk nagy nyilvánosság előtt. Elég csak egy labilis ember, aki ezt komolyan veszi, és máris kész a tragédia. Ezért is volt drámai látni, hogy az elmúlt napokban felnőtt emberek akasztásról ordibáltak a nyílt utcán. Úgy, hogy tudták, hogy veszi őket a kamera. Ilyet nem szabad

Deák Dániel reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez az újabb amerikai eset sokakat megdöbbentett és kijózanított.

Én a magam részéről mindig is igyekszem nyitott maradni azokkal szemben is, akikkel nem értek egyet. Elmegyek vitázni, véleményt ütköztetni. Mert tudom, hogy hiába nem értünk egyet, akkor is egy nemzetnek vagyunk a részei, közösen alakítjuk az országunk jövőjét

– zárta a bejegyzését Deák Dániel.

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire rálőttek egy egyetemi rendezvényen. Szemtanúk szerint a lövéskor leesett a székéről. Az NBC tudósítása szerint Charlie Kirk jobboldali politikai aktivistát Oremben, a Provo városától északra található Utah Valley Egyetemen érte halálos lövés.