Charlie Kirk, az amerikai patrióta

Agyonlőtték a 31 éves Charlie Kirköt, miközben egy egyetemi rendezvényen tartott előadást az általa alapított Turning Point USA szervezet programján.

Charlie Kirk (Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Charlie Kirk 1993. október 14-én született. A chicagói Prospect Heights külvárosában nőtt fel, egy chicagói közösségi főiskolára járt, mielőtt abbahagyta tanulmányait, hogy politikai aktivizmusnak szentelje magát. Evangélikus keresztény volt. Hite összefonódott politikai nézeteivel, és azt vallotta, hogy a vallás és az állam között nincs valódi szétválasztás. Felesége, Erika Frantzve podcaster, egykori Miss Arizona, akitől két gyermeke született.

Középiskolai évei után jelentkezett a West Pointra, az elit amerikai katonai akadémiára, de nem vették fel. Tanulmányainak ilyetén alakulása miatt gyakran ironikusan utalt arra, hogy nincs főiskolai diplomája, amikor diákokkal és akadémikusokkal vitázott olyan témákról, mint a posztmodernizmus.

Lelkes szónok volt, bejárta az országot, republikánus rendezvényeken tartott beszédeket, amelyek közül sok népszerű volt az ultrakonzervatív Tea Party mozgalom tagjai körében, és napi konzervatív rádióműsorának több millió követője volt a közösségi médiában. Podcastje, a The Charlie Kirk Show havonta több mint 500 ezer hallgatót vonzott.

CHARLIE KIRK FIRES BACK AT VAN JONES



"The attacker said, quote, 'I got that white girl.' The moment we make them live up to their own standard, they start to cry foul." — @charliekirk11 pic.twitter.com/mAN4CCI1lH — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) September 9, 2025

2012-ben 18 évesen William Montgomeryvel együtt megalapította a Turning Point USA szervezetet, amelynek célja az alacsony adók és a korlátozott kormányzás népszerűsítése volt az egyetemi campusokon. A nonprofit szervezet – amely örökségének jelentős részét képezi – Barack Obama elnök 2012-es újraválasztása után jött létre.

Jelenleg több mint 850 főiskolán van helyi szervezete.

A szervezet megalapításával az volt a célja, hogy konzervatív eszméket terjesszen a liberális beállítottságú amerikai egyetemeken. A Utah Valley Egyetemen tartott szerdai rendezvény, amely végzetes lett számára, a Turning Point több egyetemet érintő turnéjának kezdete volt, amelynek során a résztvevőket meghívták, hogy Kirkkel vitassanak meg politikai és a liberális és konzervatív nézetekkel kapcsolatos kérdéseket. Közösségi médiájában és az ő nevét viselő napi podcastjában gyakran voltak láthatóak olyan videók, amelyeken diákokkal vitázott olyan kérdésekről, mint a transznemű identitás, a klímaváltozás, a hit és a családi értékek – írta róla a BBC.

A fegyverviselés volt az egyik a számos politikai és társadalmi kérdés közül, amelyeket rendezvényeken és podcastokban tárgyalt.

Néhány hónappal ezelőtt Kirk azt mondta:

Sajnos megéri, hogy minden évben néhány ember meghal fegyveres bűncselekmények áldozataként, hogy megmaradjon a második alkotmánymódosítás.

A Turning Point a fiatalokat célozta meg azzal, hogy liberális beállítottságú egyetemi campusokra ment, ahová sok republikánus aktivista nem merte betenni a lábát. A csoport extravagáns rendezvényeiről is ismertté vált. A szervezet jelenleg több mint 250 ezer diák taggal rendelkezik.

Ő testesítette meg azt a harcias, populista konzervativizmust, amely a Trump-korszakban átvette a hatalmat a Republikánus Pártban

– írta róla az ABC. Idén részt vett a CPAC Hungary rendezvényen is, ahol nagy sikerű előadást tartott.