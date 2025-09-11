Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

KirkTrumpaktivista

Charlie Kirk, az amerikai patrióta

Az egyik legismertebb konzervatív aktivista és médiaszereplő volt az Egyesült Államokban. Charlie Kirk, az amerikai patrióta, Donald Trump elnök szövetségese volt. A genderpropaganda és az azáltal terjesztett hazugságok ellen harcolt, de vitakultúrával.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 7:26
Charlie Kirk Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Agyonlőtték a 31 éves Charlie Kirköt, miközben egy egyetemi rendezvényen tartott előadást az általa alapított Turning Point USA szervezet programján. 

Charlie Kirk
Charlie Kirk (Fotó: YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Charlie Kirk 1993. október 14-én született. A chicagói Prospect Heights külvárosában nőtt fel, egy chicagói közösségi főiskolára járt, mielőtt abbahagyta tanulmányait, hogy politikai aktivizmusnak szentelje magát. Evangélikus keresztény volt. Hite összefonódott politikai nézeteivel, és azt vallotta, hogy a vallás és az állam között nincs valódi szétválasztás. Felesége, Erika Frantzve podcaster, egykori Miss Arizona, akitől két gyermeke született.

Középiskolai évei után jelentkezett a West Pointra, az elit amerikai katonai akadémiára, de nem vették fel. Tanulmányainak ilyetén alakulása miatt gyakran ironikusan utalt arra, hogy nincs főiskolai diplomája, amikor diákokkal és akadémikusokkal vitázott olyan témákról, mint a posztmodernizmus.

Lelkes szónok volt, bejárta az országot, republikánus rendezvényeken tartott beszédeket, amelyek közül sok népszerű volt az ultrakonzervatív Tea Party mozgalom tagjai körében, és napi konzervatív rádióműsorának több millió követője volt a közösségi médiában. Podcastje, a The Charlie Kirk Show havonta több mint 500 ezer hallgatót vonzott. 

2012-ben 18 évesen William Montgomeryvel együtt megalapította a Turning Point USA szervezetet, amelynek célja az alacsony adók és a korlátozott kormányzás népszerűsítése volt az egyetemi campusokon. A nonprofit szervezet – amely örökségének jelentős részét képezi – Barack Obama elnök 2012-es újraválasztása után jött létre.  

Jelenleg több mint 850 főiskolán van helyi szervezete. 

A szervezet megalapításával az volt a célja, hogy konzervatív eszméket terjesszen a liberális beállítottságú amerikai egyetemeken. A Utah Valley Egyetemen tartott szerdai rendezvény, amely végzetes lett számára, a Turning Point több egyetemet érintő turnéjának kezdete volt, amelynek során a résztvevőket meghívták, hogy Kirkkel vitassanak meg politikai és a liberális és konzervatív nézetekkel kapcsolatos kérdéseket. Közösségi médiájában és az ő nevét viselő napi podcastjában gyakran voltak láthatóak olyan videók, amelyeken diákokkal vitázott olyan kérdésekről, mint a transznemű identitás, a klímaváltozás, a hit és a családi értékek – írta róla a BBC. 

A fegyverviselés volt az egyik a számos politikai és társadalmi kérdés közül, amelyeket rendezvényeken és podcastokban tárgyalt. 

Néhány hónappal ezelőtt Kirk azt mondta: 

Sajnos megéri, hogy minden évben néhány ember meghal fegyveres bűncselekmények áldozataként, hogy megmaradjon a második alkotmánymódosítás.

A Turning Point a fiatalokat célozta meg azzal, hogy liberális beállítottságú egyetemi campusokra ment, ahová sok republikánus aktivista nem merte betenni a lábát. A csoport extravagáns rendezvényeiről is ismertté vált. A szervezet jelenleg több mint 250 ezer diák taggal rendelkezik. 

Ő testesítette meg azt a harcias, populista konzervativizmust, amely a Trump-korszakban átvette a hatalmat a Republikánus Pártban 

– írta róla az ABC. Idén részt vett a CPAC Hungary rendezvényen is, ahol nagy sikerű előadást tartott. 

Charlie Kirk MAGA-támogató és Donald Trump szövetségese volt

Kirk podcastjának elején egy videó látható, amelyen Trump azt mondja: 

Szeretném megköszönni Charlie-nak, ő egy hihetetlen srác, a lelkesedése, az ország iránti szeretete, csodálatos munkát végzett az egyik legerősebb ifjúsági szervezet felépítésével.

A fiatal konzervatív aktivista Trump 2016-os kampányában nem hivatalos tanácsadóként vett részt, majd később az amerikai elnök bizalmasa lett. Kirk az elnökválasztási kampány során Donald Trump Jr., az elnök legidősebb fiának személyi asszisztenseként dolgozott és kulcsszerepe volt a tavalyi választásokon Trump és más republikánus jelöltek szavazatszerző kampányában. A millenniumi generáció tagját széles körben elismerték azért, hogy segített több tízezer új választót regisztrálni és megnyerni Trumpnak Arizónát.

US right-wing activist Charlie Kirk (R) speaks on stage with President Donald Trump at America Fest 2024 in Phoenix, Arizona, on December 22, 2024. Right-wing youth activist and influencer Charlie Kirk, a major ally of President Donald Trump, was shot dead on September 10, 2025 in a murder that sparked fears of more political violence in an increasingly febrile United States. Trump confirmed on social media that Kirk, 31, had died from his injuries. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
Charlie Kirk és Donald Trump (Fotó: JOSH EDELSON / AFP)

Kirk már Trump előző ciklusa alatt is gyakran járt be a Fehér Házba, azonban Kirk és Trump kapcsolata Trump győzelme után erősödött fel, Kirk részt vett Trump beiktatási ünnepségén is. Az év elején Trump fiával, Donald Trump Jr.-ral Grönlandra is elutazott. 

Kirk szinonimája a MAGA-mozgalomnak – amely Trump „Make America Great Again” (Tedd Amerikát újra nagyszerűvé) szlogenjének anagrammája

 – írta az ABC ausztrál kiadása.

A 2020-as Konzervatív Politikai Akció Konferencia megnyitóján tartott beszédében a „MAGA-doktrínáról” beszélt.

Konzervatív mozgalomként fel kell tennünk magunknak a kérdést: Visszatérünk a status quo uralkodó osztály pártjához? Vagy tanulunk abból, amit én MAGA-doktrínának nevezek?

– fogalmazott, hozzátéve: 

A MAGA-doktrína az amerikai megújulás, újjáéledés doktrínája, amely szerint Amerika a világ történelmének legnagyobb országa.

Kirk idén már beszédet tartott az Oxford Unionban, 2020-ban pedig bestsellert írt, The Maga Doctrine, vagyis a A MAGA Doktrína címmel, utalva Trump Make America Great kampányára. Donald Trump elnök 2018-ban interjút adott Charlie Kirknek, a Turning Point USA alapítójának.

Nagyon-nagyon jó barátom volt, és rendkívüli ember

– nyilatkozta Trump a The New York Postnak Kirk halála után. 

Borítókép: Charlie Kirk (Fotó: AFP)

