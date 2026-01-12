Zaharova szerint január 10-én egy összehangolt, ukrán dróntámadás célzott meg orosz régiókat: a Kurszki, a Brjanszki és a Belgorodi területeken. A támadás a legsúlyosabb károkat Voronyezs lakott részeiben okozta, írja a TASZSZ.
Zaharova: A végóráit élő kijevi rezsim az orosz civileken tölti ki a haragját
– A kijevi vezetés térdre kényszerülve, súlyos katonai kudarcai miatt most ártatlan orosz civilek ellen fordítja dühét – jelentette ki közleményében Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Az ilyen gyilkos szándékú cselekmények a kijevi rezsim kétségbeesését mutatják: miközben tisztán látható katonai vereségekkel néz szembe, mégis ártatlan civilekre mér csapást orosz területeken
– fogalmazott Zaharova, hozzátéve:
Minden érintett, aki ebben és más hasonló bűncselekményekben részt vett, elkerülhetetlenül szembe kell nézzen az igazságszolgáltatással.
Az orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogy a támadásban egy fiatal nő életét vesztette, és legalább további három ember megsérült.
„Az orosz külügy határozottan elítéli ezeket a terrorcselekményeket. Jellemzőjük volt a civilek cinikus célbavétele” – hangsúlyozta Zaharova.
A beszámoló szerint több mint tíz lakóház és ugyanennyi családi ház rongálódott meg, továbbá egy sportcsarnok és több közigazgatási épület is súlyos károkat szenvedett.
További Külföld híreink
Zaharova: Moszkva a nemzetközi közösséghez fordul
A szóvivő az ENSZ-t és más nemzetközi szervezeteket is felszólította, hogy vizsgálják ki pártatlanul a kijevi katonai erők civil lakosság ellen elkövetett terrortámadását.
A nemzetközi közösség hallgatással vagy közönyösséggel a kijevi rezsim barbárságával szemben gyakorlatilag bűnrészesévé válik ezeknek a szörnyű bűnöknek
– figyelmeztetett.
Zaharova a közleményben úgy fogalmazott, hogy „Kijev ezzel a véres bűncselekménnyel ismét fasisztoid brutalitását mutatta meg”.
További Külföld híreink
Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket + videó
A tárcavezető szerint az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét.
Hortay Olivér: Az európai gazdák az életükért küzdenek, Brüsszel mégis cserben hagyja őket
„A gazdák nem pusztán tiltakoznak, hanem a túlélésükért harcolnak.”
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Brüsszel láthatóan el akarja taposni a patrióta erőket + videó
A tárcavezető szerint az új világrendben Európa láthatóan nem találja a saját helyét.
Hortay Olivér: Az európai gazdák az életükért küzdenek, Brüsszel mégis cserben hagyja őket
„A gazdák nem pusztán tiltakoznak, hanem a túlélésükért harcolnak.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!