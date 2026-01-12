Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Zaharova: A végóráit élő kijevi rezsim az orosz civileken tölti ki a haragját

– A kijevi vezetés térdre kényszerülve, súlyos katonai kudarcai miatt most ártatlan orosz civilek ellen fordítja dühét – jelentette ki közleményében Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

2026. 01. 12. 10:13
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Zaharova szerint január 10-én egy összehangolt, ukrán dróntámadás célzott meg orosz régiókat: a Kurszki, a Brjanszki és a Belgorodi területeken. A támadás a legsúlyosabb károkat Voronyezs lakott részeiben okozta, írja a TASZSZ.

Zaharova
Az ilyen gyilkos szándékú cselekmények a kijevi rezsim kétségbeesését mutatják: miközben tisztán látható katonai vereségekkel néz szembe, mégis ártatlan civilekre mér csapást orosz területeken

– fogalmazott Zaharova, hozzátéve:

Minden érintett, aki ebben és más hasonló bűncselekményekben részt vett, elkerülhetetlenül szembe kell nézzen az igazságszolgáltatással.

Az orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogy a támadásban egy fiatal nő életét vesztette, és legalább további három ember megsérült.

„Az orosz külügy határozottan elítéli ezeket a terrorcselekményeket. Jellemzőjük volt a civilek cinikus célbavétele” – hangsúlyozta Zaharova. 

A beszámoló szerint több mint tíz lakóház és ugyanennyi családi ház rongálódott meg, továbbá egy sportcsarnok és több közigazgatási épület is súlyos károkat szenvedett.

Zaharova: Moszkva a nemzetközi közösséghez fordul

A szóvivő az ENSZ-t és más nemzetközi szervezeteket is felszólította, hogy vizsgálják ki pártatlanul a kijevi katonai erők civil lakosság ellen elkövetett terrortámadását.

A nemzetközi közösség hallgatással vagy közönyösséggel a kijevi rezsim barbárságával szemben gyakorlatilag bűnrészesévé válik ezeknek a szörnyű bűnöknek

– figyelmeztetett.

Zaharova a közleményben úgy fogalmazott, hogy „Kijev ezzel a véres bűncselekménnyel ismét fasisztoid brutalitását mutatta meg”.

