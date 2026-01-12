Zaharova: A végóráit élő kijevi rezsim az orosz civileken tölti ki a haragját

Az ilyen gyilkos szándékú cselekmények a kijevi rezsim kétségbeesését mutatják: miközben tisztán látható katonai vereségekkel néz szembe, mégis ártatlan civilekre mér csapást orosz területeken

– fogalmazott Zaharova, hozzátéve:

Minden érintett, aki ebben és más hasonló bűncselekményekben részt vett, elkerülhetetlenül szembe kell nézzen az igazságszolgáltatással.

Az orosz külügyi szóvivő megerősítette, hogy a támadásban egy fiatal nő életét vesztette, és legalább további három ember megsérült.

„Az orosz külügy határozottan elítéli ezeket a terrorcselekményeket. Jellemzőjük volt a civilek cinikus célbavétele” – hangsúlyozta Zaharova.

A beszámoló szerint több mint tíz lakóház és ugyanennyi családi ház rongálódott meg, továbbá egy sportcsarnok és több közigazgatási épület is súlyos károkat szenvedett.