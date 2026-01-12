idezojelek
A Helyzet

Fel, győzelemre!

Ne engedjük visszaforgatni a történelem kerekét a 2010 előtti időkbe, amikor ez a kókler balliberális banda a csőd szélére taszította az országot.

Gajdics Ottó
Gajdics Ottó

orbán viktor manfred weber magyar péter fidesz 2026. 01. 12.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos


Erőtől duzzadó, jól szervezett, tettrekész nemzeti nagykoalíció a Fidesz, egy olyan párt, amelyik a legtöbb tapasztalattal rendelkezik a választási győzelmek és az ország irányítása területén, de képes a megújulásra is. Ezt látta az értő szemlélődő a kormánypárt jelöltállító kongresszusán, ami kijelölte a feladatokat a választási kampány hátralévő napjaira: Munka, munka és még több munka. Sok-sok beszélgetés, nyílt, őszinte, egyenes mondatok, nem az emberekhez, hanem az emberekkel. 

Veszélyekkel teli, nagyon bonyolult világban élünk. De abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy rendkívüli módon leegyszerűsödött a kép, aminek ismeretében el kell döntenünk, milyen sorsot választunk. A brüsszeli útra lépünk, ami háborút, pusztulást, megszorítást és nélkülözést jelent, vagy a magyar utat választjuk, ami békéhez és gyarapodáshoz vezet. Háború vagy béke, illegális migráció vagy kiterjedt családokat segítő politika, genderőrület vagy a normalitás tisztelete és a hagyományaink továbbélése. Lehet választani! A Tisza és a DK a behódolást kínálja a brüsszeli háborús uszítóknak, feladná, ahogy vezetőjük fogalmaz, egy kis részét a szuverenitásunknak egy tál lencséért cserébe, majd hagyná, hogy belerángassanak bennünket a háborúba, végrehajtanák a migránspaktumot, és beengednék iskoláinkba a szexualizáló átnevelőbrigádokat. 

Ezzel szemben a Fidesz a nemzeti önrendelkezés kitartó védelmére hívja szavazóit, nem adja a magyarok pénzét mások háborújára, nem küld fegyvert és különösen nem engedi a magyar fiatalokat mások meggazdagodása érdekében a frontra meghalni. Mi magunk akarjuk eldönteni, kivel élünk együtt, és egyre hangosabban követeljük, el a kezekkel a gyerekeinktől. Erről szólt minden beszéd, ezt erősítette meg Orbán Viktor miniszterelnök is. 

A kormányfő külön megszólította a fiatalokat, akiknek konkrétan a bőrére megy a Tisza hazug ármánykodása. Hahó, magyar fiatalok, mondta, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, a saját jövőtök ellen szavaztok, mehettek Manfred Weber nyomására Ukrajnába, s ha életben maradtok, akkor fizethetitek a hadikölcsön kamatait életetek végéig. És ez nem egy videójáték, amit újra lehetne kezdeni. 

Ezt egyszer lehet elrontani, utána pedig lehetetlen helyrehozni, ami tönkrement. Érdemes tehát a fiatalos lázadás irányát jól megválasztani, és nem saját érdekeitek ellen, hanem a jövő nemzedékeinek sorsát tönkretevő brüsszeli háborús törekvések ellen fordítani azt.

A Fidesz nagy győzelemre készülő elnöke végleg lerántotta a leplet azokról a próbálkozásokról is, amelyekkel úgy pozicionálják a Tiszát, mintha az valamiféle gyűjtőpárt lenne, ami befogadja a csalódott jobboldaliakat is. Az egész Tisza nevű társasjáték csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás a kormányfő szerint. Ahogy fogalmazott, új műsorhoz új férfi kell, de ez a régi műsor új férfival. Ez itt a Duna táján eladhatatlan, az ilyen színdarab mindig megbukik. Tegyük hozzá, odagyűlt a teljes posztkommunista panoptikum, ott keringenek a volt SZDSZ-es rémalakok, és Magyar Péter sem tartozott soha ahhoz a politikai közösséghez, amelyet elárult, csak betolakodóként hazudta magára a slim fit nemzeti viseletet. 

Ne engedjük hát visszaforgatni a történelem kerekét a 2010 előtti időkbe, amikor ez a kókler balliberális banda a csőd szélére taszította az országot. Nem kell rendszervisszaváltás. 

Most a hatvanöt régi és a negyvenegy helyben már bizonyított, kipróbált új képviselőjelöltön a sor, hogy választókerületükben a lehető legtöbb honfitársunkkal beszéljék meg a fentieket, és hozzák olyan helyzetbe a nemzetet, hogy el ne rontsa áprilisban a haza sorsáról szóló döntést. 

