Fleck és Pol Pot

Kezd világossá válni, miért aggódik annyira az alkotmányos puccs miatt Magyar Péter. Aki esetleg (szerencséjére) lemaradt róla, Tisza-vezér úr újévi tósztjában emígy fenyegetőzött: „Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat”.

Átlag magyar azóta vakarta a fejét, vajon mire gondolhatott a nadrágjába ürítő költő, ugyan ki, miért és hogyan akarna szembemenni a népakarattal. A válasz hamar megérkezett.

A Tűzfalcsoport által most közzétett felvételen Fleck Zoltán „jogszociológus” egy Tisza-szigetes dzsemborin közölte: „A jogfolytonosságot ha fenntartjuk, beleértve az alaptörvény hatályban maradását is, hosszú távon az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal.” Továbbá: „Az én megfogalmazásaimat mindenhol az lengi át, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mint hogyha le akarnánk cserélni a politikai osztályt.”

Ízlelgessük csak! Forradalmi jelleg, leszámolás, jogfolytonosság megtörése, politikai tisztogatás. Ezt ígéri a Tisza-közeli „szakértő”.

Aki korábban Dobrevék körül sündörgött, majd az előző szériás ellenzéki gyogyó, Márki-Zay Péter „közjogi tanácsadója” volt – akkoriban merengett arról, hogy „egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről”. Ehelyett jött a pofára esés.

Húzzunk védőöltözéket, és vizsgáljuk meg legfrissebb javaslatait! A politikai osztály lecserélése remek ötlet, Sztálin és Pol Pot elvtársak például alig pár millió hulla árán véghez vitték. (Utóbbi a szemüvegeseket is irtotta. Azt hitte, azok értelmiségiek. Még nem ismerte a szemüveges Flecket.)

Amúgy az övcsatosnak és híveinek is régi vesszőparipája a leszámolás. Minden fideszes politikus meg újságíró megy majd a dutyiba – ígérik.

Jogfolytonosság megtörése: ilyen legutóbb 1944. március 19-én történt, a náci megszálláskor. Majd folytatódott a bolsevikkal. A következmények ismertek. Kösz, de nem kérünk újabb megszállásokat. És az 1949-es sztálini alkotmányhoz sem óhajtunk visszatérni – gyanítom, Fleck szerint az lenne a jogfolytonosság helyes ösvénye.