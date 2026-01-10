idezojelek
A Helyzet

Fleck és Pol Pot

Kezd világossá válni, miért aggódik annyira az alkotmányos puccs miatt Magyar Péter.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
flecktiszamagyar péterpol potsztálin 2026. 01. 10. 5:58
Fotó: Ladóczki Balázs
0

Kezd világossá válni, miért aggódik annyira az alkotmányos puccs miatt Magyar Péter. Aki esetleg (szerencséjére) lemaradt róla, Tisza-vezér úr újévi tósztjában emígy fenyegetőzött: „Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat”. 

Átlag magyar azóta vakarta a fejét, vajon mire gondolhatott a nadrágjába ürítő költő, ugyan ki, miért és hogyan akarna szembemenni a népakarattal. A válasz hamar megérkezett.

A Tűzfalcsoport által most közzétett felvételen Fleck Zoltán „jogszociológus” egy Tisza-szigetes dzsemborin közölte: „A jogfolytonosságot ha fenntartjuk, beleértve az alaptörvény hatályban maradását is, hosszú távon az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal.” Továbbá: „Az én megfogalmazásaimat mindenhol az lengi át, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mint hogyha le akarnánk cserélni a politikai osztályt.”

Ízlelgessük csak! Forradalmi jelleg, leszámolás, jogfolytonosság megtörése, politikai tisztogatás. Ezt ígéri a Tisza-közeli „szakértő”.

Aki korábban Dobrevék körül sündörgött, majd az előző szériás ellenzéki gyogyó, Márki-Zay Péter „közjogi tanácsadója” volt – akkoriban merengett arról, hogy „egy ’22-es ellenzéki győzelem után időlegesen le kell mondanunk a jogállam tiszta érvényesüléséről”. Ehelyett jött a pofára esés.

Húzzunk védőöltözéket, és vizsgáljuk meg legfrissebb javaslatait! A politikai osztály lecserélése remek ötlet, Sztálin és Pol Pot elvtársak például alig pár millió hulla árán véghez vitték. (Utóbbi a szemüvegeseket is irtotta. Azt hitte, azok értelmiségiek. Még nem ismerte a szemüveges Flecket.) 

Amúgy az övcsatosnak és híveinek is régi vesszőparipája a leszámolás. Minden fideszes politikus meg újságíró megy majd a dutyiba – ígérik.

Jogfolytonosság megtörése: ilyen legutóbb 1944. március 19-én történt, a náci megszálláskor. Majd folytatódott a bolsevikkal. A következmények ismertek. Kösz, de nem kérünk újabb megszállásokat. És az 1949-es sztálini alkotmányhoz sem óhajtunk visszatérni – gyanítom, Fleck szerint az lenne a jogfolytonosság helyes ösvénye. 

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aki egy működő (nem szemkilövető) demokráciában rendszerváltásról, politikai tisztogatásról, kétharmados törvények (mint amilyen az alaptörvény) feles módosításáról vagy éppen forradalomról delirál, azt a népnyelv terroristának nevezi. A büntetőjognak is van rá kifejezése: állam elleni bűncselekmény. Azon belül: alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete. Minimum. Egy hasonló őrjöngésrohama után Flecket tavaly nyáron följelentette Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. Fleck akkor a köztársasági elnök megfenyegetéséről, megzsarolásáról és katonai puccsról elmélkedett. Nyomozásról azóta sincs hír, kezén nem kattant bilincs. 

E sorok írása közben rápillantok az ELTE honlapjára, és Szamuely Tibor reinkarnációja továbbra is a jog- és társadalomelméleti tanszék oktatója, továbbá az etikai (!) és minőségirányítási bizottság, valamint a doktori tanács rendes tagja. Nemes erény a türelem, de ilyen súlyos uszításoknak még egy jogállamban sem szabadna jogkövetkezmény nélkül maradniuk.

Szóval Magyar Péter az alkotmánypuccs miatt aggódik. Pár napja meg a nők bántalmazásáról és a nárcizmusról beszélgetett hölgyekkel. Szeme se rebbent.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekdonald trump

Trump, Maduro és a libsi farizeusok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekEurópa

Orbán Viktor diktálja a tempót

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekuszítás

Üzenet a történelem szemétdombjáról

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekuszítás

Száz nagyon nehéz nap

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekmagyar péter

A Tisza-csomag és akiknek nem kell

Bánó Attila avatarja

Ma egykori SZDSZ-es, MSZP-s és egyéb balliberális „szakemberek”, levitézlett politikusok sorakoznak Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu