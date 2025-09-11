Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Hithű keresztény, férj és édesapa – most pedig már csak emlék. Charlie Kirk bűne mindössze annyi volt, hogy civilizált módon elmondta a véleményét –amely történestesen egyezett Trumpéval – és nagy tömegek előtt képviselte.

Ide vezet az, ha a közéletet leuralja a gyűlöletkeltés, a hergelés és az uszítás. Aki mást képvisel, mint a globalista, liberális elit, azt garantáltan megbüntetik. Charlie Kirknek nem volt szerencséje, fényes nappal, ezrek szeme láttára lőtték agyon.

Maga Donald Trump is több merényletet élt túl a legutóbbi elnökválasztási kampányban, az egyiknél golyót is kapott. De nem kell a tengerentúlra utazni, ha az uszítás és hergelés következményeit szeretnénk látni. Nem is történt olyan régen, csupán néhány napja, hogy Andrej Babis volt cseh kormányfő kórházba került, miután egy kampányeseményen megtámadták.

Ide vezet Majka és Krúbi felelőtlen viselkedése

Az egyik legnépszerűbb cseh politikus még egész olcsón megúszta, ha azt nézzük, hogy Robert Fico néhány centiméterről kapott több golyót egy hivatalos eseményen, a szlovák miniszterelnök életéért hosszú órákon keresztül küzdöttek. Tino Chrupallát, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét szintén egy kampányeseményen brutálisan megverték, ő is az intenzívre került.

Magyarországon a Tisza Párt licitált rá a nemzetközi balliberális felfogásra, Magyar Péter és bandája mindenkire ráuszítja a híveit, akik nem értenek egyet vele, vagy akár csak kritizálni merik őt. Attól sem rettennek vissza, hogy a sajtó munkatársait vegzálják és akasztással fenyegessék, lökdössék, de még egy kisgyermekét a karjában tartó anyára is simán rátámadnak.

A fentieket elnézve mindenki mélyen magába nézhet, aki szerint teljesen rendben van, hogy könnyűzenei előadók százezres nagyságrendű követőtáboruk előtt a miniszterelnök lelövését, esetleg a felakasztását vagy egyéb módon történő meggyilkolását imitálják. Majka és Krúbi is nyugodtan mélyen magába nézhet, és példaként szolgálhatna az, ami az utóbbi időszakban történt közéleti szereplőkkel.