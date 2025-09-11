Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

idezojelek
Poszt-trauma

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Uraim, ha nem tudják felfogni, hogy minél híresebb valaki, annál nagyobb felelőssége van, akkor tessenek inkább szögre akasztani a mikrofont, talán akkor senki sem hal meg!

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
Cikk kép: undefined
charlie kirkTisza PártMagyar Péter 2025. 09. 11. 7:02

Hithű keresztény, férj és édesapa – most pedig már csak emlék. Charlie Kirk bűne mindössze annyi volt, hogy civilizált módon elmondta a véleményét –amely történestesen egyezett Trumpéval – és nagy tömegek előtt képviselte.

Ide vezet az, ha a közéletet leuralja a gyűlöletkeltés, a hergelés és az uszítás. Aki mást képvisel, mint a globalista, liberális elit, azt garantáltan megbüntetik. Charlie Kirknek nem volt szerencséje, fényes nappal, ezrek szeme láttára lőtték agyon.

Maga Donald Trump is több merényletet élt túl a legutóbbi elnökválasztási kampányban, az egyiknél golyót is kapott. De nem kell a tengerentúlra utazni, ha az uszítás és hergelés következményeit szeretnénk látni. Nem is történt olyan régen, csupán néhány napja, hogy Andrej Babis volt cseh kormányfő kórházba került, miután egy kampányeseményen megtámadták.

Ide vezet Majka és Krúbi felelőtlen viselkedése

Az egyik legnépszerűbb cseh politikus még egész olcsón megúszta, ha azt nézzük, hogy Robert Fico néhány centiméterről kapott több golyót egy hivatalos eseményen, a szlovák miniszterelnök életéért hosszú órákon keresztül küzdöttek. Tino Chrupallát, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét szintén egy kampányeseményen brutálisan megverték, ő is az intenzívre került. 

Magyarországon a Tisza Párt licitált rá a nemzetközi balliberális felfogásra, Magyar Péter és bandája mindenkire ráuszítja a híveit, akik nem értenek egyet vele, vagy akár csak kritizálni merik őt. Attól sem rettennek vissza, hogy a sajtó munkatársait vegzálják és akasztással fenyegessék, lökdössék, de még egy kisgyermekét a karjában tartó anyára is simán rátámadnak. 

A fentieket elnézve mindenki mélyen magába nézhet, aki szerint teljesen rendben van, hogy könnyűzenei előadók százezres nagyságrendű követőtáboruk előtt a miniszterelnök lelövését, esetleg a felakasztását vagy egyéb módon történő meggyilkolását imitálják. Majka és Krúbi is nyugodtan mélyen magába nézhet, és példaként szolgálhatna az, ami az utóbbi időszakban történt közéleti szereplőkkel.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mert elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát arra, hogy bárkit meggyilkoljon. „De hát Majka meg Krúbi is…”. Igen, pontosan. Majka meg Krúbi lesz a felelős akkor, amikor egy ilyen tragédia hazánkban is megtörténik. Uraim, ha nem tudják felfogni, hogy minél híresebb valaki, annál nagyobb felelőssége van, akkor tessenek inkább szögre akasztani a mikrofont, talán akkor senki sem hal meg!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekSzlovák

A románozás baloldali örökség

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKötcse

Kötcse: a nagystratégia működik

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekszurkolók

Froclizhatjuk-e Cristiano Ronaldót?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekérzék

Akik a politika ábécéjét sem ismerik

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekHarcosok órája

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Magyar Nemzet avatarja

Nagy István agrárminiszter szerint a gaz és az igaz között egészen kicsi a különbség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu