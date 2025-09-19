A Szent István-bazilikában búcsúznak Charlie Kirktől

„Gyertek, legyünk ott minél többen!” – írta közösségi oldalára kitett legújabb bejegyzésében Hollik István. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő egy vasárnapi eseményt osztott meg.

Ebben az szerepel, hogy a Szent István-bazilikában is búcsúznak Charlie Kirktől 19 órától.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt – felekezeti hovatartozástól függetlenül – közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra, hogy Magyarországról is csatlakozzunk a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt Charlie Kirköt lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz

– olvasható az esemény leírásában.

Az eseményen felszólalnak:

Antal-Ferencz Ildikó, az USA-ból hazatért háromgyermekes édesanya, újságíró, aki tolmácsolja Aczél Petra kommunikációkutató, egyetemi tanár gondolatait is;

Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója;

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója.

Közreműködik: a Műegyetemi Katolikus Közösség zenekara. Házigazda: Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.