A Szent István-bazilikában búcsúznak Charlie Kirktől

„Gyertek, legyünk ott minél többen!” – írta közösségi oldalára kitett legújabb bejegyzésében Hollik István. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő egy vasárnapi eseményt osztott meg.
Ebben az szerepel, hogy a Szent István-bazilikában is búcsúznak Charlie Kirktől 19 órától.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt – felekezeti hovatartozástól függetlenül – közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra, hogy Magyarországról is csatlakozzunk a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt Charlie Kirköt lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz
– olvasható az esemény leírásában.
Az eseményen felszólalnak:
- Antal-Ferencz Ildikó, az USA-ból hazatért háromgyermekes édesanya, újságíró, aki tolmácsolja Aczél Petra kommunikációkutató, egyetemi tanár gondolatait is;
- Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója;
- Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója.
Közreműködik: a Műegyetemi Katolikus Közösség zenekara. Házigazda: Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.