Charlie KirkHollik IstvánAczél Petra

A Szent István-bazilikában búcsúznak Charlie Kirktől

Ima és gyertyagyújtás is lesz.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 18:51
Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését Forrás: AFP
„Gyertek, legyünk ott minél többen!” – írta közösségi oldalára kitett legújabb bejegyzésében Hollik István. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő egy vasárnapi eseményt osztott meg.

Ebben az szerepel, hogy a Szent István-bazilikában is búcsúznak Charlie Kirktől 19 órától.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt – felekezeti hovatartozástól függetlenül – közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra, hogy Magyarországról is csatlakozzunk a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt Charlie Kirköt lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz

– olvasható az esemény leírásában.

Az eseményen felszólalnak:

  • Antal-Ferencz Ildikó, az USA-ból hazatért háromgyermekes édesanya, újságíró, aki tolmácsolja Aczél Petra kommunikációkutató, egyetemi tanár gondolatait is;
  • Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója;
  • Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója.

Közreműködik: a Műegyetemi Katolikus Közösség zenekara. Házigazda: Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.

Borítókép: Hollik István (Fotó: Teknős Miklós) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

