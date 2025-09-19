Apáti Bence: Pottyondy! Pont te ne beszélj Charlie Kirkről és a gyűlöletkeltésről!

Apáti Bence legújabb videójában, az Apáti reagál sorozatban Pottyondy Edina Charlie Kirk halála kapcsán közzétett bejegyzésére reflektált. Mint elmondta, Pottyondy először sajnálkozik a véleményvezér halálán, majd azonnal moralizálni kezd, és a közbeszéd állapotát nevezi meg felelősnek. A „művésznő” szerinte egyértelműen a Fideszt, Finkelsteint, valamint a szélsőjobbot és a szélsőbalt teszi felelőssé. Apáti felteszi a kérdést: ki beszél és ki oktat ki másokat a közbeszéd állapotáról, ha nem az, aki rendszeresen szörnyetegez, fasisztáz és gyaláz?

Felidézi Pottyondy korábbi kijelentéseit, amelyekben a magyar államot „szörnyetegek búvóhelyének” nevezte, Orbán Viktort pedig „kifejezetten veszélyes szociopatának”, „hippi Hitlernek” vagy éppen a „názáreti Sztálinnak” titulálta. Az uniót „szőrös és büdös segglyukként” emlegette, a Fidesz támogatóit pedig zombiként gúnyolta. Apáti szerint mindez élesen szembemegy azzal a moralizáló pózzal, amelyet Pottyondy bejegyzéseiben felvesz.

A videóban Apáti hangsúlyozta: az elmúlt időszak három antiglobalista személy elleni merénylete is bizonyítja, milyen veszélyes, ha politikai ellenfelet Hitler reinkarnációjaként állítanak be. Charlie Kirk gyilkosának töltényeire például a szélsőbalosok indulója, a Bella ciao, valamint a „Hé, fasiszta! Kapd el!” felirat volt gravírozva.