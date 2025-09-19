Charlie KirkApáti BencePottyondi Edina

Apáti Bence: Pottyondy! Pont te ne beszélj Charlie Kirkről és a gyűlöletkeltésről!

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 12:33

Apáti Bence Pottyondy Edina Charlie Kirk halálával kapcsolatos bejegyzésére reagált, amelyben szerinte a művésznő ismét a jobboldalt és a Fideszt tette felelőssé a közbeszéd eldurvulásáért. A publicista hangsúlyozta: Pottyondy szavai egy felhergelt, mentálisan labilis ember számára akár kilövési engedélynek is számíthatnak.

Apáti Bence legújabb videójában, az Apáti reagál sorozatban Pottyondy Edina Charlie Kirk halála kapcsán közzétett bejegyzésére reflektált. Mint elmondta, Pottyondy először sajnálkozik a véleményvezér halálán, majd azonnal moralizálni kezd, és a közbeszéd állapotát nevezi meg felelősnek. A „művésznő” szerinte egyértelműen a Fideszt, Finkelsteint, valamint a szélsőjobbot és a szélsőbalt teszi felelőssé. Apáti felteszi a kérdést: ki beszél és ki oktat ki másokat a közbeszéd állapotáról, ha nem az, aki rendszeresen szörnyetegez, fasisztáz és gyaláz?

Felidézi Pottyondy korábbi kijelentéseit, amelyekben a magyar államot „szörnyetegek búvóhelyének” nevezte, Orbán Viktort pedig „kifejezetten veszélyes szociopatának”, „hippi Hitlernek” vagy éppen a „názáreti Sztálinnak” titulálta. Az uniót „szőrös és büdös segglyukként” emlegette, a Fidesz támogatóit pedig zombiként gúnyolta. Apáti szerint mindez élesen szembemegy azzal a moralizáló pózzal, amelyet Pottyondy bejegyzéseiben felvesz.

A videóban Apáti hangsúlyozta: az elmúlt időszak három antiglobalista személy elleni merénylete is bizonyítja, milyen veszélyes, ha politikai ellenfelet Hitler reinkarnációjaként állítanak be. Charlie Kirk gyilkosának töltényeire például a szélsőbalosok indulója, a Bella ciao, valamint a „Hé, fasiszta! Kapd el!” felirat volt gravírozva. 

„Ha valakiről azt sulykolják, hogy maga a megtestesült gonosz, akkor egyesek számára minden eszköz megengedettnek tűnik vele szemben” – mutatott rá Apáti, hozzátéve: a baloldali média, politikusok és véleményvezérek ebben aktív szerepet játszanak.

Kitért arra is, hogy az Egyesült Államokban Trumpot és jelöltjeit hasonló módon mocskolták, rendezvényeiket „náci gyűlésekhez” hasonlították, sőt, Charlie Kirk és republikánus támogatói is állandó céltáblák voltak. Apáti szerint ez a baloldali fasisztázás és démonizálás vezet oda, hogy egy merénylet után nem a részvét, hanem az örömködés uralja a közeget.

Visszatérve Pottyondyra, úgy fogalmazott:

ő a gyűlöletkeltő demokraták magyarországi lerakata, aki hétről hétre dehumanizálja és címkézi a jobboldaliakat. Apáti idézett a videóiból, ahol Orbán Viktort „veszélyes szociopatának”, a Fidesz szavazóit „nyugdíjas zombiknak”, a közlekedési minisztert pedig egy terrorcselekményért felelős gyilkoshoz hasonlította. Szerinte ezek a jelzők és hasonlatok egy mentálisan labilis ember számára kilövési engedéllyé válhatnak.

A publicista hangsúlyozta: miközben Pottyondy könnyes szemmel írja a nekrológokat, a valóságban ő maga is hozzájárul ahhoz a gyűlölethez, amelyből politikai erőszak fakad. Felidézte, hogy a Tisza-párt szimpatizánsai nyíltan akasztással fenyegették meg Császár Attilát, Futó Bogit is inzultálták, más jobboldali médiaszereplők pedig rendszeresen támadások célpontjai. „A szavakat általában tettek követik” – figyelmeztetett Apáti, hozzátéve: a megafonos újságírók, véleményformálók is nap mint nap a gyűlölet céltáblái.

A videó végén leszögezte: 

Pottyondy és társai hiába próbálják a közbeszéd eldurvulásáért a jobboldalt okolni, mindenki látja, hogy milyen hangnemet és milyen jelzőket használnak hetente. „Írhatsz te gyönyörű szép posztokat, sírhatsz te a polarizált társadalom miatt, attól még mindenki tudja, mit tettetek és mit tesztek az online térben”

 – fogalmazott Apáti, aki szerint a politikai erőszak és merényletek következetesen a balos globalisták ellenfeleit érik.

„Megkérünk titeket, hagyjátok ezt abba, és álljatok le, mert ez már nem játék” – közölte.



