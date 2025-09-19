charlie kirkFehér HáztisztelgésTrumpemlékhit

Megható videóval tiszteleg a Fehér Ház Charlie Kirk emléke előtt

A washingtoni Fehér Ház megható videóval emlékezett meg Charlie Kirkről, a nemrég meggyilkolt konzervatív közéleti szereplőről. A felvétel Kirk életét és örökségét mutatja be, kiemelve elkötelezettségét a keresztény hit, a család és a hazafias értékek mellett.

Szabó István
Forrás: Fox News2025. 09. 19. 10:20
Charlie Kirk ideiglenes emlékhelye (Fotó: AFP)
Charlie Kirk ideiglenes emlékhelye (Fotó: AFP)
Charlie Kirk az elmúlt években az amerikai konzervatív közélet egyik legismertebb alakjává vált. 

Charlie Kirk
Charlie Kirk rögtönzött emlékműve a Turning Point USA központja előtt, 2025. szeptember 18-án, Phoenixben, Arizonában (Fotó: Getty Images/AFP/Joe Raedle)

Nyíltan kiállt a hagyományos házasság, a keresztény hit és az emberi élet védelme mellett. Munkájával fiatalok százezreit szólította meg, bátorítva őket arra, hogy vállalják nyíltan hitüket és nemzeti identitásukat, írja a Fox News.

Charlie Kirk öröksége

A Fehér Ház által közzétett videó ezt az örökséget hangsúlyozza:

Kirk egy olyan férfi volt, aki a család és a közösség szolgálatát helyezte életének középpontjába, és aki bátor hangon szállt szembe a keresztényellenes és szélsőséges ideológiákkal.

Tisztelgés és üzenet

A megemlékezés nemcsak személyes tisztelgés, hanem egyben politikai üzenet is: a Trump-kormányzat ezzel jelzi, hogy értékeli és védi azokat az elveket, amelyekért Kirk élt és küzdött.

A felvétel végén a családtagok és közeli barátok szavai hangzanak el, akik szerint Kirk öröksége abban él tovább, hogy sokakat inspirált a hűségre, a hitre és a hazaszeretetre.

Charlie Kirk halála után világszerte megrendülést váltott ki. Az Egyesült Államokban sokan már most úgy tekintenek rá, mint aki a hit és a konzervatív értékek mártírjává vált.

Borítókép:  Charlie Kirk ideiglenes emlékhelye (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

