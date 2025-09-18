Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

charlie kirkmegemlékezésBayer Zsolt

Elkezdődött a Charlie Kirkért szervezett gyertyagyújtás, már több száz fős a tömeg

Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten.

Munkatársunktól
2025. 09. 18. 18:29
Fotó: Lindsey Wasson Forrás: MTI/AP
Egyre csak gyülekeznek az emberek a Szabadság téren, miután Bayer Zsolt, lapunk publicistája gyertyagyújtásos megemlékezést szervezett az amerikai nagykövetség épülete elé. Munkatársunk helyszíni tudósítása szerint még Szabó Bálint is tiszteletét tette az eseményen, közismert trombitálásával próbálta felhívni magára a figyelmet. A tömeg este 6 órára már több száz fős volt, az emberek elkezdték elhelyezni a mécseseket. 

Bayer Zsolt megköszönte az embereknek, hogy elmentek az eseményre, és sajnálatát fejezte ki, hogy egy ilyen szörnyű alkalom miatt találkoztak. 

Cikkünk frissül …

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Bayer Zsolt méltóságteljes gyertyagyújtásra hívott mindenkit Charlie Kirk tiszteletére az amerikai nagykövetségnél Budapesten. A publicista ismét lapunkban intézett felhívást „minden jóérzésű” emberhez: „Várok minden jóérzésű, normális embert egy csendes, méltóságteljes megemlékező gyertyagyújtásra és imádságra e hét 18-án, csütörtökön, este hat órakor a Szabadság térre, az Egyesült Államok nagykövetsége elé. Mutassuk meg, hogy nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni és nem feledjük a mieinket!”

Emlékezetes, Charlie Kirk jobboldali politikai aktivista kórházba szállítását követően életét vesztette, miután rálőtt egy szélsőséges baloldali férfi Oremben, a Provo városától északra fekvő Utah Valley Egyetemen tartott rendezvényen. Kirk az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt, a fiatal konzervatívok körében rendkívül befolyásosnak számított. 

Borítókép: Virrasztást tartanak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista emlékére a Utah állambeli Provóban (Fotó: MTI/AP/Lindsey Wasson)


