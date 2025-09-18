Világszerte hatalmas a felháborodás Jimmy Kimmel nyilatkozata után

A Disney tulajdonában lévő ABC határozatlan időre leveszi a képernyőről Jimmy Kimmel késő esti talkshow-ját, miután vita robbant ki a műsorvezető megjegyzései miatt, amit Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról tett – számol be róla Instagram-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

A hollywoodi El Capitan Entertainment Centre, ahonnan a Jimmy Kimmel Live! című műsort sugározzák Kaliforniában Fotó: VALERIE MACON / AFP

„Hétfő esti monológjában Kimmel ezt mondta: »a MAGA-banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a srácot, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, mintha nem közülük való lenne, és mindent megtesznek azért, hogy politikai hasznot húzzanak az ügyből. A vádaskodás közepette azért volt egy kis gyász is«” – írta az elemző.