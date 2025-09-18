Rendkívüli

Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendi Romulusznál, lefoglalták fegyverét, eljárást indítottak ellene

Világszerte hatalmas a felháborodás Jimmy Kimmel nyilatkozata után

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az ABC meghatározatlan időre szünetelteti Jimmy Kimmel műsorát, miután a televíziós hétfő este ezt mondta: „a MAGA-banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a srácot, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, mintha nem közülük való lenne, és mindent megtesznek azért, hogy politikai hasznot húzzanak az ügyből”. A csatorna döntését Donald Trump amerikai elnök is üdvözölte.

2025. 09. 18. 9:32
Jimmy Kimmel (Fotó: AFP) Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
A Disney tulajdonában lévő ABC határozatlan időre leveszi a képernyőről Jimmy Kimmel késő esti talkshow-ját, miután vita robbant ki a műsorvezető megjegyzései miatt, amit Charlie Kirk feltételezett gyilkosáról tett – számol be róla Instagram-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Security personnel stands at the entrance of El Capitan Entertainment Centre on Hollywood Boulevard, from where the Jimmy Kimmel Live! show is broadcast in Hollywood, California on September 17, 2025. Jimmy Kimmel's late-night television show has been taken off air "indefinitely" after the late-night host was criticized for comments about the motives behind the killing of Charlie Kirk, ABC said. "Jimmy Kimmel Live will be preempted indefinitely," an ABC spokesperson told AFP. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
A hollywoodi El Capitan Entertainment Centre, ahonnan a Jimmy Kimmel Live! című műsort sugározzák Kaliforniában Fotó: VALERIE MACON / AFP

„Hétfő esti monológjában Kimmel ezt mondta: »a MAGA-banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a srácot, aki meggyilkolta Charlie Kirköt, mintha nem közülük való lenne, és mindent megtesznek azért, hogy politikai hasznot húzzanak az ügyből. A vádaskodás közepette azért volt egy kis gyász is«” – írta az elemző. 

„A Jimmy Kimmel Live határozatlan időre szünetelni fog” – közölte az ABC szóvivője, aki nem kívánt további részleteket megosztani, zárta Deák Dániel.

Nemrég megírtuk, hogy Trump is reagált a botrányra, az elnök helyesli a csatorna döntését.

 

Borítókép: Jimmy Kimmel (Fotó: AFP)

