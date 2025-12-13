Globál Nógrádi Györggyel – Így osztályozta a világpolitika szereplőinek munkáját Nógrádi

Jól mutatja Európa súlyát és helyét a világban, hogy a Politico brüsszeli balliberális lap szerint a kontinens legbefolyásosabb embere Donald Trump. Erről beszélt a műsorban Nógrádi György, aki szerint ennek egyik oka lehet az is, hogy Donald Trump rendkívül aktív külpolitikát folytat az elődjéhez képest.

Az amerikai elnöknek egyébként végképp elfogyott a türelme és mihamarabbi választásokat követelt Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtóban már nyitott az elnökválasztásra, az időt ugyanakkor jogi trükkökkel tovább húzná. Nógrádi György szerint nehéz megmondani, hogyan járna jobban Zelenszkij: akár a háború alatt, akár a háború után tartják a választást, vajmi kevés esélye van újrázni.

Eközben az utolsó idei uniós csúcsra készülnek a tagállamok: Ukrajna támogatása és a befagyasztott orosz vagyon felhasználása mellett a migrációs paktum is terítékre kerül. Ezúttal ugyanakkor Orbán Viktor régi szövetsége is jelen lesz az ülésen, Andrej Babis ugyanis letette a miniszterelnöki esküt. Ursula von der Leyennek is egyre nehezebb lesz megkerülnie azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandók reggeltől estig mindenben bólogatni.

Nógrádi György megjegyezte ugyanakkor, hogy a patrióták még így is kisebbségben vannak a tárgyalóasztalnál, ráadásul Brüsszel a saját szerződéseivel is képes szembe menni, csak hogy elérje a céljait.

A műsorban szóba került az is, hogy az idei évben szinte hetente változott a világ rendje, a különböző országok pedig másképpen reagáltak az új helyzetekre. Nógrádi György a műsorban osztályozta ezen országok teljesítményét.