Rendkívüli

Szili Katalin a háborúellenes nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

donald trumptrumpnógrádinógrádi györgy

Globál Nógrádi Györggyel – Így osztályozta a világpolitika szereplőinek munkáját Nógrádi

Többször is nagyot fordult a széljárás a világpolitikában, miköben új háborúk robbantak ki. Mely hatalmak hogyan kezelték a naponta változó helyzetet? Kik kapnak egyest és kik teljesítettek a legjobban 2025-be? Nógrádi György osztályozta a világpolitikai résztvevőit.

Munkatársunktól
2025. 12. 13. 9:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jól mutatja Európa súlyát és helyét a világban, hogy a Politico brüsszeli balliberális lap szerint a kontinens legbefolyásosabb embere Donald Trump. Erről beszélt a műsorban Nógrádi György, aki szerint ennek egyik oka lehet az is, hogy Donald Trump rendkívül aktív külpolitikát folytat az elődjéhez képest.

Az amerikai elnöknek egyébként végképp elfogyott a türelme és mihamarabbi választásokat követelt Ukrajnában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtóban már nyitott az elnökválasztásra, az időt ugyanakkor jogi trükkökkel tovább húzná. Nógrádi György szerint nehéz megmondani, hogyan járna jobban Zelenszkij: akár a háború alatt, akár a háború után tartják a választást, vajmi kevés esélye van újrázni.

Eközben az utolsó idei uniós csúcsra készülnek a tagállamok: Ukrajna támogatása és a befagyasztott orosz vagyon felhasználása mellett a migrációs paktum is terítékre kerül. Ezúttal ugyanakkor Orbán Viktor régi szövetsége is jelen lesz az ülésen, Andrej Babis ugyanis letette a miniszterelnöki esküt. Ursula von der Leyennek is egyre nehezebb lesz megkerülnie azokat a tagállamokat, amelyek nem hajlandók reggeltől estig mindenben bólogatni.

Nógrádi György megjegyezte ugyanakkor, hogy a patrióták még így is kisebbségben vannak a tárgyalóasztalnál, ráadásul Brüsszel a saját szerződéseivel is képes szembe menni, csak hogy elérje a céljait.

A műsorban szóba került az is, hogy az idei évben szinte hetente változott a világ rendje, a különböző országok pedig másképpen reagáltak az új helyzetekre. Nógrádi György a műsorban osztályozta ezen országok teljesítményét.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.