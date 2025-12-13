Rendkívüli

Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

Digitális Polgári Kör

Elindult a Patrióta élő közvetítése Mohácsról

Mohácson folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása, már elkezdődött a Patrióta YouTube-csatorna élő közvetítése.

2025. 12. 13. 10:10
Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila
Elindult a Patrióta élő közvetítése Mohácsról, ahol a következő háborúellenes gyűlést tartják Orbán Viktorék. A mostani állomáson a több meglepetésvendég mellett természetesen Orbán Viktor miniszterelnök is fel fog lépni. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.

 

Borítókép: DPK (Fotó: MTI)
 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

