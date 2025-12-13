Elindult a Patrióta élő közvetítése Mohácsról, ahol a következő háborúellenes gyűlést tartják Orbán Viktorék. A mostani állomáson a több meglepetésvendég mellett természetesen Orbán Viktor miniszterelnök is fel fog lépni. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat.

A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk élő szöveges, videós cikkben tudósít.