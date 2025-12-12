kocsis mátémohácsmagyar péter

Mindenkit vár Kocsis Máté Mohácson, a DPK országjárásán

A digitális polgári körök szombati országjárására már nem mert rászervezni Magyar Péter.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 12. 12:30
December 13-án, szombaton Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, emlékeztet közösségi médiás posztjában a Fidesz frakcióvezetője.

A háborúellenes gyűlést 11 órától élőben lehet majd követni Kocsis Máté Facebook-oldalán is.

Holnap Mohács! Tarts velünk!

 – írta a politikus.

Mint ahogyan korábban megírtuk, eddig csúfos kudarcot hoztak Magyar Péter próbálkozásai, amikor az utóbbi hétvégéken a digitális polgári körök országjárásának állomásaira rászervezte a saját rendezvényeit. A DPK-országjárás eddigi helyszínein, Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket. Ezek után nem csoda, hogy a hétvégi mohácsi Tisza-rendezvényt nem tartják meg, ehelyett a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a karmelita kolostor és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnözőkért. 

 

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

