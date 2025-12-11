Magyar PéterjavítóintézetTisza Pártszőlő utca

A mohácsi vész elől menekül Magyar Péter

Hatalmas bukás volt Magyar Péter összes eddigi rendezvénye, amit a digitális polgári körök országjárásával egy városba szervezett. Ezért a hétvégi mohácsi rendezvényt már nem fogják megtartani, ami azért sem meglepő, mert a Tisza Párt helyi szinten gyakorlatilag nem létezik. Így a pártvezér inkább a számára biztonságos terepnek mondható Budapesten fog tüntetni a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnelkövetőket ért sérelmekre hivatkozva.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:00
Fotó: Hatlaczki Balázs
Csúfos kudarcot hoztak Magyar Péter eddigi próbálkozásai, amikor a utóbbi hétvégéken a digitális polgári körök országjárásának az állomásaira rászervezte a saját rendezvényeit. A DPK-országjárás eddigi helyszínein, Győrben, Nyíregyházán, és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket.

20251023 Budapest Nemzeti Menet Fotó: Máté Krisztián MK MW Bulvár Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Magyar Péter a biztos kudarc elől menekül (Fotó: Máté Krisztián)

Mint ismert, a hétvégén Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, azonban a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a Karmelita és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnözőkért. 

Ugyanis nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott.

Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. 

 

Bűnözőkért tüntet Magyar Péter

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: 

nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57-en vannak jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.

A fiatalkorúak közül 

  • 27-en rablás, 
  • négyen szexuális erőszak, 
  • hárman emberölés, 
  • ketten terrorcselekménnyel fenyegetés, 
  • öten lopás, 
  • egy kerítés, 
  • öten súlyos testi sértés, 
  • egy  magánlaksértés, 
  • egy zsarolás, 
  • négyen kifosztás, 
  • egy személyi szabadság megsértése, 
  • egy jármű önkényes elvétele, 
  • egy kábítószer-kereskedelem és 
  • egy garázdaság

miatt van az intézményben.

 

Bedőltek a Tisza-szigetek Baranya vármegyében

Nem véletlen, hogy Magyar Péter inkább a fiatalkorú bűnelkövetőkért fog tüntetni Budapesten, ugyanis a mohácsi DPK-eseményre rászervezett tiszás tüntetés biztos kudarcba fulladna. Ahogy azt lapunk korábban megírta, mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében. Azonban a tíz szigetből mindössze öt működik. A regisztrált szigetek másik fele ugyanakkor semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget. 

A Baranya vármegyei Tisza-szigetek eltűnésével kapcsolatban lapunk megkereste egy informátorunkon keresztül a párt egyik helyi koordinátorát. Az illető név nélkül elmondta, mind az alapvetően ellenzéki beállítottságú Pécsett, mind a kistelepüléseken élők csalódtak a Tisza Pártban.

Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában

– jellemezte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, hogy Magyar Péter lemondta a mohácsi rendezvényét.

 

Eddig is gyenge volt az érdeklődés

Amíg a DPK rendezvényein hatalmas tömeg vett részt Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is, addig Magyar Péter eseményein szinte csak lézengtek. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. A felvételek szerint is nagy bukta volt a miniszterelnök nyomában loholó Magyar Péter rendezvénye.

Hatalmas bukta volt Magyar Péter kecskeméti rendezvénye (Fotó: Facebook/Bohár Dániel)

Az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére nem tudta megtölteni támogatóival a Nyíregyházát sem a háborúellenes gyűlésre rászervezett utcafórumán Magyar Péter.

Míg egy drónfotó tanúsága szerint a győri rendezvényen – a kezdés után húsz perccel – alig ezer ember lézeng, ez pedig egyértelműen kudarc Magyar Péter számára.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

