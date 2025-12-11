A mohácsi vész elől menekül Magyar Péter

Csúfos kudarcot hoztak Magyar Péter eddigi próbálkozásai, amikor a utóbbi hétvégéken a digitális polgári körök országjárásának az állomásaira rászervezte a saját rendezvényeit. A DPK-országjárás eddigi helyszínein, Győrben, Nyíregyházán, és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket.

Magyar Péter a biztos kudarc elől menekül (Fotó: Máté Krisztián)

Mint ismert, a hétvégén Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, azonban a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a Karmelita és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnözőkért.

Ugyanis nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott.

Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.

Bűnözőkért tüntet Magyar Péter

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:

nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57-en vannak jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.

A fiatalkorúak közül

27-en rablás,

négyen szexuális erőszak,

hárman emberölés,

ketten terrorcselekménnyel fenyegetés,

öten lopás,

egy kerítés,

öten súlyos testi sértés,

egy magánlaksértés,

egy zsarolás,

négyen kifosztás,

egy személyi szabadság megsértése,

egy jármű önkényes elvétele,

egy kábítószer-kereskedelem és

egy garázdaság

miatt van az intézményben.

Bedőltek a Tisza-szigetek Baranya vármegyében

Nem véletlen, hogy Magyar Péter inkább a fiatalkorú bűnelkövetőkért fog tüntetni Budapesten, ugyanis a mohácsi DPK-eseményre rászervezett tiszás tüntetés biztos kudarcba fulladna. Ahogy azt lapunk korábban megírta, mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében. Azonban a tíz szigetből mindössze öt működik. A regisztrált szigetek másik fele ugyanakkor semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget.