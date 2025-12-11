A mohácsi vész elől menekül Magyar Péter

Csúfos kudarcot hoztak Magyar Péter eddigi próbálkozásai, amikor a utóbbi hétvégéken a digitális polgári körök országjárásának az állomásaira rászervezte a saját rendezvényeit. A DPK-országjárás eddigi helyszínein, Győrben, Nyíregyházán, és Kecskeméten a Tisza Párt vezére az összesereglett maréknyi hívével tartott tüntetéseket.
Mint ismert, a hétvégén Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, azonban a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a Karmelita és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalkorú bűnözőkért.
Ugyanis nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott.
Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.
A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:
nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57-en vannak jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.
A fiatalkorúak közül
- 27-en rablás,
- négyen szexuális erőszak,
- hárman emberölés,
- ketten terrorcselekménnyel fenyegetés,
- öten lopás,
- egy kerítés,
- öten súlyos testi sértés,
- egy magánlaksértés,
- egy zsarolás,
- négyen kifosztás,
- egy személyi szabadság megsértése,
- egy jármű önkényes elvétele,
- egy kábítószer-kereskedelem és
- egy garázdaság
miatt van az intézményben.
Bedőltek a Tisza-szigetek Baranya vármegyében
Nem véletlen, hogy Magyar Péter inkább a fiatalkorú bűnelkövetőkért fog tüntetni Budapesten, ugyanis a mohácsi DPK-eseményre rászervezett tiszás tüntetés biztos kudarcba fulladna. Ahogy azt lapunk korábban megírta, mindössze tíz Tisza-sziget van regisztrálva a hivatalos nyilvántartás szerint Baranya vármegyében. Azonban a tíz szigetből mindössze öt működik. A regisztrált szigetek másik fele ugyanakkor semmilyen életjelet nem adott magáról az elmúlt időszakban, több pedig működő közösségimédia-oldallal sem rendelkezik. Ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyében 71 ezer emberre jut egy Tisza-sziget.
