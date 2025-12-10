FideszKocsis MátéTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

Magyar Péter észvesztve menekül a mohácsi vész elől

Magyar Péter azért nem követi Orbán Viktort a hétvégi mohácsi rendezvényre, mert elfogyott az ereje és csökken az érdeklődés a Tisza Párt iránt – mutatott rá a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté „ügyes, de átlátszó” balos trükközésnek minősítette a lépést.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 19:25
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke MTI Vasvári Tamás
Magyar Péter mostanában matricaként ragadt rá újfent Orbán Viktor rendezvényeire, eljött Győrbe, Nyíregyházára, Kecskemétre, de az érdeklődés rendre elmaradt a várakozásaitól – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott: a Tisza Párt elnöke a nagyvárosok kisebb tereit sem tudta már megtölteni, pedig munkatársai szerint komoly utaztatást szerveznek minden alkalommal Budapestről.

Komádi, 2025. november 17. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Kocsis Máté bejegyzésében jelezte: Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Mohácson folytatja az országjárását.

De a Tisza Párt ezúttal nem szervez semmit, mert (belsős információk szerint) az eddigieknél is kínosabb lenne az alacsony részvétel

– hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Hozzátette: Magyar Péter tehát kénytelen volt feladni a matrica viselkedést, és inkább úgy döntött, hogy a stabilabbnak számító Budapesten tart inkább rendezvényt, amire hivatkozva lemondhatja a borítékolható mohácsi égést.

„Fogy az erő, csökken az érdeklődés, elmúltak a mézeshetek, és egyre több választó ébred rá, ki is ez az ember valójában” – mutatott rá Kocsis Máté. „Feltehetőleg a Tarr Zoltán alelnök által kipofázott és a Dálnoki Áron gazdasági munkacsoport vezető által megírt, majd kiszivárgott adóemelési tervek sem segítik a népszerűség növelését” – tette hozzá.

Szóval úgy fújnak visszavonulót Mohácsról, hogy a vész elkerülhető legyen, de minél kevesebben vegyék észre. Csak a szokásos balos trükközés, az nem veszi észre, aki nem akarja

– szögezte le a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

„123 nap, és felkenődnek a presskukacra” – jegyezte meg Kocsis Máté.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


