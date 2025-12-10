Menczer Tamás: A Tisza Párt elnöke ma is megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt

„Ma is megtartotta a szokásos hazugságdélelőttöt” – írta Menczer Tamás, aki a közösségi oldalán élesen bírálta Magyar Pétert amiatt, hogy a frakcióval nem rendelkező politikus Balatonfüreden frakcióülésnek nevezett egyeztetést tart, ahol a Tisza Párt adóemelési tervei is szóba kerülhetnek.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Vajda János

Bejegyzésében a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kemény hangnemben fogalmazott. Szerinte Magyar Péter egy rakás hazugsággal áll elő, és még több megszorítást készül bevezetni, hozzátéve: a Tisza Párt vezetője nem szereti az igazságot, sosem szerette.

Menczer Tamás úgy fogalmazott:

Lebuktatok. A magyarok ismerik a tiszás megszorítócsomagot. Tudják, mire készültök. Tarr »a választás után mindent lehet« Zoltán és a társai lebuktattak benneteket.

A kommunikációs igazgató szerint Magyar Péter bármit hazudik, nem működik, és arra is felhívta a figyelmet, hogy szombaton azért nem jön Mohácsra, mert a kutya sem kíváncsi rá. Mint ismert, a Baranya vármegyei település lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek, amelyet a digitális polgári körök szerveznek.

A bejegyzésben Menczer határozottan és szókimondóan kritizálta Magyar Pétert: „Az emberek téged eddig sem szerettek. Még a támogatóid sem. (…) Vége van. Kicsi vagy. Emberileg és politikailag is.” A poszt végén azt írta:

Még van néhány hét, addig mutogathatod magad az ipari kamerának is. Utána mehetsz a bukott haverjaid, Márki-Zay, Fekete-Győr és a többiek mellé. A süllyesztőbe.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter Balatonfüreden tart megbeszélést, amelyet frakcióülésként határozott meg, noha a Tisza Pártnak nincs parlamenti frakciója. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ennek kapcsán azt írta: nem érti, miként tarthatnak frakció nélküli frakcióülést, hiszen az egyetlen frakció, amelynek a tiszások tagjai, az az Európai Parlamentben működik, és Manfred Weber vezeti – ő azonban nem vesz részt az eseményen.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Máté Krisztián)