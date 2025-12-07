DPKOrbán ViktorHáborúellenes Gyűlés

Mohácson lesz a következő háborúellenes gyűlés

A Baranya vármegyei település lesz a házigazdája a negyedik háborúellenes gyűlésnek, amelyet a Digitális polgári kör szervez.

Forrás: Facebook2025. 12. 07. 22:30
Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila
„Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán a kecskeméti háborúellenes gyűlésről készült összefoglaló videó kiséretében.  A Digitális polgári kör először Győrben, majd Nyíregyházán, most legutóbb pedig Kecskeméten tartott ilyen rendezvényt.

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány
A DPK gyűlése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Én egyezkedek az amerikaiakkal arról, hogy milyen gazdasági együttműködés legyen Magyarország és Amerika között a háború után. És egyezkedek az oroszokkal is arról, hogy mi lesz, ha megszűnik az egész szankciós rendszer, mert ez nem marad mindig így – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán.  A kormányfő kifejtette, 

egy hatalmas üzleti delegáció megy december elején Moszkvába, ahol a delegáció gazdasági együttműködési kérdésekről fog tárgyalni. A kormányfő szerint előre kell gondolkodni, mert ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a háborúnak úgy lesz vége, hogy mi nem sodródtunk bele. 

Ha az amerikai elnök sikerrel jár, akkor visszaintegrálja az oroszokat a világgazdaságba, felszámolják a szankciókat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat. Innentől kitágul a gazdasági tér, és aki fölkészült, az tud leginkább majd teret foglalni meg lehetőséget kihasználni, mutatott rá a kormányfő.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

