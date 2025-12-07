Mohácson lesz a következő háborúellenes gyűlés

„Kecskemét velünk tart! Köszönjük! Felkészül: Mohács” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán a kecskeméti háborúellenes gyűlésről készült összefoglaló videó kiséretében. A Digitális polgári kör először Győrben, majd Nyíregyházán, most legutóbb pedig Kecskeméten tartott ilyen rendezvényt.

A DPK gyűlése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

– Én egyezkedek az amerikaiakkal arról, hogy milyen gazdasági együttműködés legyen Magyarország és Amerika között a háború után. És egyezkedek az oroszokkal is arról, hogy mi lesz, ha megszűnik az egész szankciós rendszer, mert ez nem marad mindig így – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a DPK háborúellenes gyűlésének kecskeméti állomásán. A kormányfő kifejtette,

egy hatalmas üzleti delegáció megy december elején Moszkvába, ahol a delegáció gazdasági együttműködési kérdésekről fog tárgyalni. A kormányfő szerint előre kell gondolkodni, mert ha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a háborúnak úgy lesz vége, hogy mi nem sodródtunk bele.

Ha az amerikai elnök sikerrel jár, akkor visszaintegrálja az oroszokat a világgazdaságba, felszámolják a szankciókat, és egy másik gazdasági térben találjuk magunkat. Innentől kitágul a gazdasági tér, és aki fölkészült, az tud leginkább majd teret foglalni meg lehetőséget kihasználni, mutatott rá a kormányfő.