Orbán Viktor: A következő napok döntik el, kiterjed-e a háború Európára

Miközben Amerika és Oroszország a békéről egyezkedik, az erőtlen Európa csupán beszél, és saját jövőjének alakításából is kimarad. Brüsszel közben cinkelt lapokkal játszik, Ukrajnát finanszírozná a befagyasztott orosz vagyonból. A Tisza Párt programja Orbán Viktor tájékoztatása szerint adóemelést, megszorításokat és veszélyt jelent a magyar gazdaságpolitikára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 17:50
Orbán Viktor, háború, Európa
Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium
„A következő napokban dől el, kiterjed-e a háború Európára. Izgalmas pillanatban vagyunk. Akinek ereje van, cselekszik, akinek nincs, az meg beszél. Az oroszok és az amerikaiak, akik erősek, tárgyalnak és egyezkednek, míg az európaiak, akik gyengék, kimaradnak. Kimaradnak Európa jövőjének megvitatásából. Így hát csak beszélnek, beszélnek, beszélnek” – fogalmazott Orbán Viktor a DPK-tagoknak írt körlevélben.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

A miniszterelnök ebben kifejtette: folyamatos amerikai–orosz tárgyalás zajlik, ha ez sikeres lesz, akkor a háború lángját letekerik, és végre Magyarországon is megkönnyebbülhetünk. Ha viszont az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború egyre közelebb kerülhet hozzánk, és a fenyegetés nőni fog.

A német kancellár és az Európai Bizottság elnöke arra akarja rávenni a belgákat, hogy az országukban befagyasztott orosz vagyont vegyék el, dobják be az európai pénzek közé, és ebből az összegből ravasz jogi megoldásokkal finanszírozzák a háborút. A belga miniszterelnök – Belgium nemzeti érdekei miatt – egyelőre ellenáll, de óriási a nyomás rajta.

A kormányfő elárulta, hogy ha sikerrel járnak, rengeteg pénz áramlik a következő időszakban Ukrajnába.

Orbán Viktor tájékoztatott: Magyarországnak az a dolga, hogy ebből kimaradjon, mert mi nem akarunk pénzt küldeni Kijevbe. Brüsszel ugyanakkor nehéz helyzetben van, mert az ő háza is ég. A héten kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos maga sértett törvényeket, gyanús dolgok történtek, emlékeztetett a kormányfő.

 

Brüsszel cinkelt lapokkal játszik

Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, aközben kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról.

Orbán Viktor szerint ez nem megy: „Ami történik Ukrajnában, az történik Brüsszelben is. Piszkos kéz piszkos kezet mos.”

„A héten arról is döntöttünk, hogy Magyarország bepereli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében. Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot. Meg lehet hozni többségi szavazással is. Ez a lépés a jogállamiság nyílt megsértése. Nem engedjük! A magyar gazdaság és a magyar családok létkérdése, hogy Magyarország rajta maradjon az orosz energia szállítási útvonalán” – fogalmazott a kormányfő.

A Tisza programjának következményei

„Ha a Tisza programja valósul meg, el lehet felejteni a bérmegállapodást, amit a héten hoztunk tető alá a munkaadókkal és a szakszikkal, és ami a minimálbér 11 százalékos emelését jelenti! A felek abból indultak ki, hogy fennmarad a jelenlegi gazdaságpolitika, márpedig változás esetén a megállapodás egy pillanat alatt szétpukkan. Borzalmas, agybajszerű a Tisza Párt programja. Tőről metszett baloldali program” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor kifejtette: 

a baloldali  gazdaságpolitika végeredménye a segélyalapú társadalom, az ügyeskedés, a teljesítmény lebecsülése, a körbetartozások, a korrupció, majd a végén az adóemelések.  

Hozzátette: a Tisza ezermilliárd forintnál többet venne el a családoktól, háromszor ennyit a vállalkozásoktól, és a pénzt Brüsszelbe küldené, az ukrajnai háború finanszírozására. A magyar jobboldal nem ad erre pénzt, és nem érdekli, hogy ebből konfliktusa származik Brüsszellel.

A kormányfő  jelezte: 2010 óta jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma hazánkban. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2025 novemberében 220 688 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint négyezer, 2010-hez képest pedig mintegy 335 ezer fős csökkenést jelent. Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve. 

„Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!” – írta a körlevélben Orbán Viktor.

Borítókép: Az orosz védelmi minisztérium által 2024. március 19-én közreadott képen orosz harckocsi ágyúja tüzel ukrán állásokra az ukrán határ közeléből, a Belgorodi területről (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

