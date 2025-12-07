Orbán Viktor: A következő napok döntik el, kiterjed-e a háború Európára

A német kancellár és az Európai Bizottság elnöke arra akarja rávenni a belgákat, hogy az országukban befagyasztott orosz vagyont vegyék el, dobják be az európai pénzek közé, és ebből az összegből ravasz jogi megoldásokkal finanszírozzák a háborút. A belga miniszterelnök – Belgium nemzeti érdekei miatt – egyelőre ellenáll, de óriási a nyomás rajta.

A kormányfő elárulta, hogy ha sikerrel járnak, rengeteg pénz áramlik a következő időszakban Ukrajnába.

Orbán Viktor tájékoztatott: Magyarországnak az a dolga, hogy ebből kimaradjon, mert mi nem akarunk pénzt küldeni Kijevbe. Brüsszel ugyanakkor nehéz helyzetben van, mert az ő háza is ég. A héten kiderült, hogy az Európai Unió korábbi második embere, a testület alelnöke, a külügyekért felelős biztos maga sértett törvényeket, gyanús dolgok történtek, emlékeztetett a kormányfő.

Brüsszel cinkelt lapokkal játszik

Miközben úszik a korrupcióban az Európai Unió, és nemcsak a bizottság, hanem az Európai Parlament is hangos a korrupciós ügyektől, aközben kellene valami okosat mondania az ukrajnai korrupcióról.

Orbán Viktor szerint ez nem megy: „Ami történik Ukrajnában, az történik Brüsszelben is. Piszkos kéz piszkos kezet mos.”

„A héten arról is döntöttünk, hogy Magyarország bepereli az Európai Bizottságot, ha a magyar vétót kikerülve hoznak döntést az orosz gáz- és olajvásárlás elleni szankciók ügyében. Brüsszel cinkelt lapokkal játszik, azt találta ki, hogy az orosz gáz- és olajvásárlás betiltása – ami alól Magyarország és Szlovákia korábban mentességet kapott – nem is szankció, hanem egy kereskedelempolitikai döntés, ami az uniós jog szerint nem igényel egyhangúságot. Meg lehet hozni többségi szavazással is. Ez a lépés a jogállamiság nyílt megsértése. Nem engedjük! A magyar gazdaság és a magyar családok létkérdése, hogy Magyarország rajta maradjon az orosz energia szállítási útvonalán” – fogalmazott a kormányfő.