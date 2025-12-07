Orbán ViktorDPKFarkasalvás

Orbán Viktor elárulta, hogyan próbálja meg kipihenni magát + videó

A kormányfő kifejtette, hogy pontosan mi is az a farkasalvás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 16:48
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN-archívum)
„Farkasalvás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladékidőket ki kell aludni, Öt perceket, tíz perceket. Egy ötperces alvás 3-4 órát megold. Katonaélet” – válaszolta a Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy hogyan tudja magát gyorsan kipihenni. A kormányfő tegnap ugyanis a DPK kecskeméti rendezvényén vett részt, ma pedig Isztambulba tart.

Isztambulba utazik a miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan meghívására
Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan egy korábbi találkozó alkalmával (Forrás: AFP)

Orbán Viktor azt mondta, általában négy órákat alszik éjszaka, ha hat órát alszik, „az már Amerika”. Hozzátette: 

fontos tárgyalások alkalmával azért kell egy jót aludni, olyankor fontos hogy nagyon „éles” legyen az ember. 

A kormányfő azt is elárulta, hogy az elmúlt időszakban nem volt szabad hétvégéje. Mint fogalmazott, azt sem tudja, milyen az.

@viktor_a_tiktokon Tippek a hosszú hetek túléléséhez 😎 #orbanviktor #miniszterelnok #fyp #farkasalvás ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN-archívum)


