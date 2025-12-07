Orbán Viktor elárulta, hogyan próbálja meg kipihenni magát + videó

„Farkasalvás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladékidőket ki kell aludni, Öt perceket, tíz perceket. Egy ötperces alvás 3-4 órát megold. Katonaélet” – válaszolta a Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy hogyan tudja magát gyorsan kipihenni. A kormányfő tegnap ugyanis a DPK kecskeméti rendezvényén vett részt, ma pedig Isztambulba tart.

Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan egy korábbi találkozó alkalmával ( Forrás: AFP)

Orbán Viktor azt mondta, általában négy órákat alszik éjszaka, ha hat órát alszik, „az már Amerika”. Hozzátette:

fontos tárgyalások alkalmával azért kell egy jót aludni, olyankor fontos hogy nagyon „éles” legyen az ember.

A kormányfő azt is elárulta, hogy az elmúlt időszakban nem volt szabad hétvégéje. Mint fogalmazott, azt sem tudja, milyen az.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MN-archívum)