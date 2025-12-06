Brüsszel jogállamiságot követel, miközben korrupciós botrányokba süllyed

Lomnici Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a brüsszeli jogállamisági elvárások és az EU saját működése között növekvő ellentmondás mutatkozik. Úgy fogalmazott lapunknak: „Brüsszel jogállamisági elvárásai és a saját intézményeiben feltűnő korrupciós botrányok közötti ellentmondás elsősorban abból fakad, hogy az uniós intézményekre vonatkozó ellenőrzési és felelősségi mechanizmusok jóval gyengébbek, mint amely szigorúságot a tagállamoktól megkövetelnek.”

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a brüsszeli és kijevi „háborús hálózatok” között strukturális hasonlóságok vannak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Rámutatott: Miközben a Szerződés 2. cikke a jogállamiságot uniós alapértékként rögzíti, és a 7. cikk lehetővé teszi e követelmények kikényszerítését a tagállamokkal szemben, ugyanezek a normák az uniós intézményeket nem érik el, ami kettős mércét teremt.

A szakértő emlékeztetett:

a Katargate, a Pfizergate és a Mogherini–Sannino-ügy mind azt mutatják, hogy az EU intézményei saját hatáskörükben sem teljesítik a transzparencia minimális követelményeit.

Felidézte az Európai Törvényszék 2025. május 14-i ítéletét is, amelyről azt mondta: a Törvényszék megsemmisítette a Bizottság döntését, ami a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója között váltott SMS-ekhez való hozzáférést tagadta meg, a dokumentummegtartási kötelezettség és a jó közigazgatás elvének megsértése miatt.

Lomnici Zoltán szerint ez világosan mutatja, hogy