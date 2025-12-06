UkrajnaEUkorrupciós botrányLegfelsőbb Bíróság

Brüsszel jogállamiságot követel, miközben korrupciós botrányokba süllyed

Miközben az uniós intézmények rendre számon kérik a jogállamisági normákat a tagállamokon, saját működésükben sorra buknak ki a korrupciógyanús ügyek. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy az EU és Ukrajna körül kialakult pénzügyi és politikai „háborús hálózatok” kölcsönös érdekviszonyokra épülnek – amelyek a transzparencia és az elszámoltathatóság rovására mennek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 5:55
Volodimir Zelenszkij, Ursula von der Leyen és António Costa Brüsszelben Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lomnici Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a brüsszeli jogállamisági elvárások és az EU saját működése között növekvő ellentmondás mutatkozik. Úgy fogalmazott lapunknak: „Brüsszel jogállamisági elvárásai és a saját intézményeiben feltűnő korrupciós botrányok közötti ellentmondás elsősorban abból fakad, hogy az uniós intézményekre vonatkozó ellenőrzési és felelősségi mechanizmusok jóval gyengébbek, mint amely szigorúságot a tagállamoktól megkövetelnek.”

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a brüsszeli és kijevi „háborús hálózatok” között strukturális hasonlóságok vannak
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a brüsszeli és kijevi „háborús hálózatok” között strukturális hasonlóságok vannak Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Rámutatott: Miközben a Szerződés 2. cikke a jogállamiságot uniós alapértékként rögzíti, és a 7. cikk lehetővé teszi e követelmények kikényszerítését a tagállamokkal szemben, ugyanezek a normák az uniós intézményeket nem érik el, ami kettős mércét teremt.

A szakértő emlékeztetett: 

a Katargate, a Pfizergate és a Mogherini–Sannino-ügy mind azt mutatják, hogy az EU intézményei saját hatáskörükben sem teljesítik a transzparencia minimális követelményeit.

Felidézte az Európai Törvényszék 2025. május 14-i ítéletét is, amelyről azt mondta: a Törvényszék megsemmisítette a Bizottság döntését, ami a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója között váltott SMS-ekhez való hozzáférést tagadta meg, a dokumentummegtartási kötelezettség és a jó közigazgatás elvének megsértése miatt.

Lomnici Zoltán szerint ez világosan mutatja, hogy 

a hangoztatott jogállamisági normák hitelessége gyengül, és politikailag is megkérdőjeleződik az uniós fellépés következetessége.

A brüsszeli és kijevi „háborús hálózatok” között strukturális hasonlóságok vannak

A szakértő kérdésre válaszolva kifejtette: a brüsszeli és kijevi háborús hálózatok két rendszere között több ponton is kimutatható kapcsolat, elsősorban azért, mert mindkét oldalon gyors, ellenőrizetlen pénzmozgások alakultak ki a háború miatt.

Szerinte Ukrajnában a NABU által vizsgált korrupciós ügyek – köztük a nagy visszhangot kiváltó „Midas-ügy” – is azt mutatják, hogy „a háborús finanszírozás körül tovább élnek a szervezett korrupciós kapcsolatok.”

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója hangsúlyozta, hogy az OLAF-vizsgálatok több, Ukrajnának szánt uniós beszerzésben is súlyos szabálytalanságokat tártak fel: „túlárazást, a verseny hiányát és indokolatlan előnyök nyújtását”.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 2023-as eljárás szerint egyes vállalkozók „akár 40 százalékkal a piaci érték felett számláztak”, miközben a lebonyolító nem biztosított megfelelő pénzügyi garanciákat – ez pedig sérti az uniós pénzügyi érdekvédelmet garantáló szabályokat.

Ifj. Lomnici úgy látja: ezek a folyamatok megkönnyítik a határokon átívelő korrupciós hálózatok működését.

Kölcsönös politikai érdekek kapcsolhatják össze Zelenszkijt és Ursulát

A szakértő szerint az is felvethető, hogy a brüsszeli és a kijevi vezetés politikai érdekei bizonyos ügyekben összehangolódnak. Azt mondta:

A kölcsönös politikai előnyök ilyen helyzetben objektíven képesek gyengíteni az ellenőrzési mechanizmusokat, ami megteremtheti a terepet a szervezett, határokon átnyúló korrupciós kapcsolatok működésének.

Mint mondta, az EU számára Ukrajna támogatása geopolitikai projekt, míg Zelenszkij számára a brüsszeli források és politikai szövetségek a belső stabilitás eszközei. Ez a helyzet szerinte képes „elmosni azokat a határokat, amelyek elválasztanák a politikai lojalitást az átláthatóság követelményeitől”.

Ukrajnában összeomló jogállamiság, mégis gyorsított csatlakozás

Lomnici Zoltán részletesen ismertette az ukrán jogállamiság állapotát is, rámutatva:

  • A Transparency International indexén Ukrajna a 105. helyen,
  • a Rule of Law Indexben 0,48-as pontszámmal a 90. helyen áll.

Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentése szerint a bíróságok működését „tartós humán, pénzügyi és technikai erőforráshiány” sújtja, 2198 betöltetlen bírói állással. A főügyész pozíciója politikailag befolyásolt, és több súlyos korrupciós ügy „következmények nélkül zárult le”.

A szakértő felidézte az energia- és igazságügyi miniszter lemondását egy 100 millió dolláros korrupciós rendszer miatt; valamint Vsevolod Kniaziev, a Legfelsőbb Bíróság elnökének ügyét, aki 2,7 millió dollár kenőpénzt fogadott el, óvadék ellenében szabadult, és csak később függesztették fel.

Szerinte ezek után nem meglepő, hogy politikai döntés született arról, hogy a korrupció ellenére is felgyorsítsák Ukrajna csatlakozását. 

„Kéz kezet mos, ahogy a mondás tartja” – fogalmazott.

Szerinte az EPP – a Tisza Párt részvételével – úgy támogatja Ukrajna gyors csatlakozását, hogy közben nem hajlandó tudomást venni az országban kirobbant korrupciós botrányokról.

Borítókép: A szakértő szerint ezek után nem meglepő, hogy politikai döntés született arról, hogy a korrupció ellenére is felgyorsítsák Ukrajna csatlakozását (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBódis Kriszta

Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre

Csépányi Balázs avatarja

A zsebmessiás ettől ki fog készülni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu