Továbbgyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, újabb letartóztatás történt

A kijevi városi ügyészség az Ukrajnai Biztonsági Szolgálattal közösen [...] őrizetbe vette az Enerhoatom Nemzeti Atomenergetikai Vállalat (NAEK) ideiglenesen megbízott volt első alelnökét [...]. Ő egyben Ukrajna korábbi első energiaügyi miniszterhelyettese is. Vádat készülnek emelni ellene mások tulajdonának hivatali személy által, hivatali helyzetével való visszaélés útján történő megszerzése miatt, amelyet előzetes megegyezés alapján egy csoport tagjai követtek el különösen nagy értékben
– írta a főügyész a Telegram üzenetküldő csatornán.
