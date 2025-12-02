Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

UkrajnaNABUTimur MindicsZelenszkijbörtön

Arany vécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere

Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága december 1-jén távollétében rendelte el Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársának előzetes letartóztatását, a mintegy 100 millió dolláros korrupciós ügyben játszott feltételezett szerepe miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:44
Volodimir Zelenszkij és Timur Mindics, az ukrán korrupciós botrány egyik főszereplője Forrás: Facebook
Mindics, aki Zelenszkij Kvartal 95 nevű produkciós cégének társtulajdonosa volt, Ukrajnából szökött el, még mielőtt a bíróság az indítványt elbírálta volna. A nyomozók szerint ő szervezte azt a visszaosztásokra épülő hálózatot, amely november 11. óta megrázta az ország politikai rendszerét, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyolc személyt vádolt meg vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és jogtalan gazdagodással – írja az Origo.

Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága december 1-jén el Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársának előzetes letartóztatását (Képernyőkép)
Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága december 1-jén el Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársának előzetes letartóztatását (Forrás: Facebook)

A vádak olyan hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követték, amelyeken a gyanúsítottak állítólagos kenőpénzekről és visszaosztásokról beszéltek az Enerhoatom nukleáris energiaügynökség szerződéseivel összefüggésben.

Az ügyészek szerint Mindics irányította a rendszert, titkosított nyelvezetet és fedőneveket használva arra, hogy a pénzeket egy pénzmosó hálózaton keresztül terelje, amelyet az üzletember Olekszandr Cukerman működtetett.

A nyomozás alapján a háttérstruktúra nagyjából 100 millió dollárt kezelt. Miután a nyomozóknak nem sikerült kapcsolatba lépniük vele, Mindics számára állami védőt rendeltek ki.

Mivel Ukrajnán kívül tartózkodik, a bíróság nem tudott óvadékot megállapítani

 – számolt be a The Kyiv Independent.

Az ügyészek szerint a letartóztatási végzés lehetővé teszi az ügy továbbítását az Interpol felé, ami lehetőséget adhat a férfi őrizetbe vételére, ha átlépi valamelyik határt. Az ügyészek állítása szerint Mindics megpróbált nyomást gyakorolni Rusztem Umerovra, Ukrajna akkori védelmi miniszterére – aki jelenleg a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára – a védelmi minisztérium golyóálló mellények beszerzésére vonatkozó szerződésével kapcsolatban. Umerov korábban megerősítette, hogy beszélt Mindiccsel a felszerelésekről, és elmondta: a minisztérium azért bontotta fel a szerződést, mert a mellények nem feleltek meg a követelményeknek.

Umerovot november 26-án hallgatták ki a korrupcióellenes nyomozók

 – közölte a sajtószolgálata.

A bíróság december 1-jén rövid időre zárt tárgyalást rendelt el, hogy olyan bizonyítékokat vizsgáljon meg, amelyeket nemzetbiztonsági szempontból érzékenynek minősítettek.

A nyomozók a bíróság előtt azt közölték, hogy Mindics jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

Arra a kérdésre, hogy esetleg Izraelben lehet-e, az ügyészek azt válaszolták: bármilyen további lépés Izrael Interpollal való együttműködésétől függ.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ukrajna egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbant ki. A NABU szerint az akció az Enerhoatom körüli korrupciós ügyhöz kapcsolódik, amelyben a cég átláthatatlan beszerzései milliárdos kárt okozhattak az államnak. A nyomozás központi figurája Timur Mindics, Zelenszkij régi üzlettársa, akinek egyik luxuslakásában arannyal bevont vécét is találtak, azóta már arany kádakról szóló hírek is megjelentek Ukrajnából.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Timur Mindics (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

