Arany vécé után majd a börtönben ül Zelenszkij embere

A vádak olyan hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követték, amelyeken a gyanúsítottak állítólagos kenőpénzekről és visszaosztásokról beszéltek az Enerhoatom nukleáris energiaügynökség szerződéseivel összefüggésben.

Az ügyészek szerint Mindics irányította a rendszert, titkosított nyelvezetet és fedőneveket használva arra, hogy a pénzeket egy pénzmosó hálózaton keresztül terelje, amelyet az üzletember Olekszandr Cukerman működtetett.

A nyomozás alapján a háttérstruktúra nagyjából 100 millió dollárt kezelt. Miután a nyomozóknak nem sikerült kapcsolatba lépniük vele, Mindics számára állami védőt rendeltek ki.

Mivel Ukrajnán kívül tartózkodik, a bíróság nem tudott óvadékot megállapítani

– számolt be a The Kyiv Independent.