Nézőpont: A Fidesz 47, a Tisza 40 százalékon áll

„Ali baba” bukása: az ukrán háborús maffia az elnökig érhet

Lemondott Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke, akit a sajtóban csak „Ali babaként” emlegetnek: házkutatás után távozott, miután a gyanú szerint a háborús maffiahálózat egyik kulcsszereplője lehetett. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a botrány újabb bizonyíték arra, hogy az Ukrajnának szánt nyugati pénzek egy része maffiacsoportoknál köt ki – miközben Ursula von der Leyen újabb 135 milliárdot kér Ukrajnának. A magyar kormány ezt egyértelműen elutasítja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 6:06
Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
„Lemondott „Ali baba”. Zelenszkij kabinetfőnökénél ma házkutatást tartottak, aki ezt követően lemondott – az ukrán elnök jobbkeze a gyanú szerint az ukrán háborús maffia egyik tagja lehet” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a korrupciós hálózat egészen az ukrán elnök köreiig érhet
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a korrupciós hálózat egészen az ukrán elnök köreiig érhet Fotó: MTI

A különös álnéven elhíresült Andrij Jermakot Ukrajna egyik legbefolyásosabb emberének tartják. Neve akkor vált hírhedtté, amikor az aranyvécével és pénzzel teli táskákkal tarkított ukrán korrupciós ügy kirobbant, és napvilágra került, hogy az Ukrajnának küldött támogatások jelentős része a maffiahálózat zsebébe vándorolhat. Jermak lemondása azt sejteti, hogy a korrupciós hálózat egészen az elnök köreiig érhet, és a helyzet egyre kevésbé tartható

 – tette hozzá.

„Mindeközben Ursula von der Leyen – mintha mi sem történt volna – továbbra is arra kéri az európai tagállamokat, hogy további 135 milliárd eurót adjanak át Ukrajnának. Teljesen világos, hogy ellentétes a magyarok érdekével, hogy Brüsszel a háború finanszírozására és a háborús maffia működtetésére költse el a pénzüket – éppen ezért nemet mondunk a Bizottság elnökének” – zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.

Borítókép: Andrij Jermak és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

