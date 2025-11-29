„Ali baba” bukása: az ukrán háborús maffia az elnökig érhet

„Mindeközben Ursula von der Leyen – mintha mi sem történt volna – továbbra is arra kéri az európai tagállamokat, hogy további 135 milliárd eurót adjanak át Ukrajnának. Teljesen világos, hogy ellentétes a magyarok érdekével, hogy Brüsszel a háború finanszírozására és a háborús maffia működtetésére költse el a pénzüket – éppen ezért nemet mondunk a Bizottság elnökének” – zárta bejegyzését a miniszterelnök politikai igazgatója.