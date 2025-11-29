„Ali baba” bukása: az ukrán háborús maffia az elnökig érhet

„Lemondott „Ali baba”. Zelenszkij kabinetfőnökénél ma házkutatást tartottak, aki ezt követően lemondott – az ukrán elnök jobbkeze a gyanú szerint az ukrán háborús maffia egyik tagja lehet” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A különös álnéven elhíresült Andrij Jermakot Ukrajna egyik legbefolyásosabb emberének tartják. Neve akkor vált hírhedtté, amikor az aranyvécével és pénzzel teli táskákkal tarkított ukrán korrupciós ügy kirobbant, és napvilágra került, hogy az Ukrajnának küldött támogatások jelentős része a maffiahálózat zsebébe vándorolhat. Jermak lemondása azt sejteti, hogy a korrupciós hálózat egészen az elnök köreiig érhet, és a helyzet egyre kevésbé tartható
– tette hozzá.
