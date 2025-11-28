Andrej JermakKreml (Moszkva)válságRIAkorrupció

A Kreml szerint politikai összeomlás fenyeget Ukrajnában

A Kreml szerint Andrej Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének lemondása azt mutatja, hogy Kijevben olyan fejlemények zajlanak, amelyek egy súlyos és kiszámíthatatlan következményekkel járó politikai válság felé mutatnak. A RIA Novosztyi a Telegramon közölt összeállításában azt írja: a korrupció továbbra is az európai és amerikai háborús támogatások körül összpontosul, miközben Washingtonban és Európában is felerősödtek a találgatások az ukrán vezetés jövőjéről.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 22:25
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kreml álláspontja szerint Jermak távozása csak egy újabb tünete annak a politikai zűrzavarnak, amely hónapok óta erősödik az ukrán hatalmi elitben. Mint hangsúlyozták, Kijevben olyan folyamatok zajlanak, amelyek „a legsúlyosabb politikai válságra utalnak”, és jelenleg senki sem tudja megmondani, milyen irányba fordulnak az események. A Kreml szerint a helyzet kimenetele „rendkívül sokféle lehet”.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője Fotó: AFP

A RIA közlése szerint Moszkvában úgy látják: a háború kezdete óta jelen lévő korrupciós hálózatok továbbra is az európai és amerikai támogatások elosztása körül szerveződnek. 

A botrány és Jermak távozása nemcsak Ukrajnában keltett hullámokat. A RIA szerint az Egyesült Államokban és Európában is fokozódik a bizonytalanság: kérdés, vajon mi lesz a „kijevi rezsim” következő lépése, és milyen irányt vesz az ukrán politika a belső válság elmélyülése közepette.

Borítókép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője (Fotó: AFP)

 

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Munkásőr – a legalja

Bayer Zsolt avatarja

Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu