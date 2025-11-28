A Kreml szerint politikai összeomlás fenyeget Ukrajnában

A Kreml álláspontja szerint Jermak távozása csak egy újabb tünete annak a politikai zűrzavarnak, amely hónapok óta erősödik az ukrán hatalmi elitben. Mint hangsúlyozták, Kijevben olyan folyamatok zajlanak, amelyek „a legsúlyosabb politikai válságra utalnak”, és jelenleg senki sem tudja megmondani, milyen irányba fordulnak az események. A Kreml szerint a helyzet kimenetele „rendkívül sokféle lehet”.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője Fotó: AFP