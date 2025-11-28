A Kreml álláspontja szerint Jermak távozása csak egy újabb tünete annak a politikai zűrzavarnak, amely hónapok óta erősödik az ukrán hatalmi elitben. Mint hangsúlyozták, Kijevben olyan folyamatok zajlanak, amelyek „a legsúlyosabb politikai válságra utalnak”, és jelenleg senki sem tudja megmondani, milyen irányba fordulnak az események. A Kreml szerint a helyzet kimenetele „rendkívül sokféle lehet”.
A RIA közlése szerint Moszkvában úgy látják: a háború kezdete óta jelen lévő korrupciós hálózatok továbbra is az európai és amerikai támogatások elosztása körül szerveződnek.
