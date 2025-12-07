DPKMenczer TamásHáborúellenes Gyűlés

Menczer Tamás: Magyarország előtt két út áll + videó

Mi nem elvenni akarjuk a pénzt a családoktól, hanem otthagyni, a békét és a biztonságot pedig meg akarjuk őrizni – üzente a magyaroknak a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 07. 17:02
Menczer Tamás Forrás: Facebook
– Magyarország előtt két út áll. Ez jól látható. Van egy brüsszeli út, amelyet a Tisza Párt és a Tisza Párt vezetője (aki egy fogott ember) képvisel. Ebben van tiszás megszorítócsomag, van Ukrajna támogatása, van Ukrajna uniós tagsága, van háború, van bevándorlás – mondta Menczer Tamás, a Tisza Párt házi sajtójának kérdésére válaszolva Kecskeméten, a háborúellenes nagygyűlésen. 

Kecskemét DPK gyűlés Fidesz kampány Orbán Viktor
DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Polyák Attila)

A Fidesz kommunikációs igazgatója a DPK háborúellenes gyűlése előtt nyilatkozott a sajtónak. A kormánypárti politikus aláhúzta: van egy magyar út, egy szuverenista út 

Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, amelyben van béke, biztonság, az édesanyák adómentességének bevezetése, a családi adókedvezmények megduplázása, egymillió új munkahely, vállalkozók támogatása, Demján Sándor Program.

–  Talán azzal kezdtem, de azzal is zárom, ami a legfontosabb, béke és biztonság. Tehát: mi nem elvenni akarjuk a pénzt a családoktól, hanem otthagyni, és a békét és a biztonságot meg akarjuk őrizni. Ebből a kettőből lehet választani. Ezt mondanám minden kecskemétinek és minden más magyarnak is. Erről döntsenek – zárta gondolatsorát Menczer Tamás.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk: a DPK háborúellenes gyűlésén Kecskeméten Orbán Viktor arról beszélt: Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart. A háború e tekintetben sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ebben a helyzetben Magyarország csak akkor tud kimaradni a konfliktusból, ha felelősen gondolkodó vezetése van. A 2026-os választást ezért a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően – értékelte Orbán Viktor.


Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

