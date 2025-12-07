Menczer Tamás: Magyarország előtt két út áll + videó

– Magyarország előtt két út áll. Ez jól látható. Van egy brüsszeli út, amelyet a Tisza Párt és a Tisza Párt vezetője (aki egy fogott ember) képvisel. Ebben van tiszás megszorítócsomag, van Ukrajna támogatása, van Ukrajna uniós tagsága, van háború, van bevándorlás – mondta Menczer Tamás, a Tisza Párt házi sajtójának kérdésére válaszolva Kecskeméten, a háborúellenes nagygyűlésen.

DPK háborúellenes gyűlése (Fotó: Polyák Attila)

A Fidesz kommunikációs igazgatója a DPK háborúellenes gyűlése előtt nyilatkozott a sajtónak. A kormánypárti politikus aláhúzta: van egy magyar út, egy szuverenista út

Orbán Viktor és a Fidesz vezetésével, amelyben van béke, biztonság, az édesanyák adómentességének bevezetése, a családi adókedvezmények megduplázása, egymillió új munkahely, vállalkozók támogatása, Demján Sándor Program.

– Talán azzal kezdtem, de azzal is zárom, ami a legfontosabb, béke és biztonság. Tehát: mi nem elvenni akarjuk a pénzt a családoktól, hanem otthagyni, és a békét és a biztonságot meg akarjuk őrizni. Ebből a kettőből lehet választani. Ezt mondanám minden kecskemétinek és minden más magyarnak is. Erről döntsenek – zárta gondolatsorát Menczer Tamás.