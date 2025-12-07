Orbán Viktor a Tisza-csomagról: Új arc, de a régi módszer + videó

Mindenkinek joga van tudni az igazságot a Tisza megszorítócsomagjáról – hangsúlyozta a miniszterelnök posztjában, melyben Magyar Péter és pártjának adóemelési terveit mutatta be.

Borítókép: Orbán Viktor a DPK országjárásán (Fotó: Ladóczki Balázs)

Orbán Viktor a közösségi médiában tette közzé vasárnap reggel legújabb videóját.

A baloldal mindig ugyanazt akarja. Új arc, de a régi módszer. Most is erre készülnek

– derül ki az összeállításból.

„Úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, »ezt kivezeted«, »adókat emelsz«”

– idézi a videó Magyar Péter szavait.

A kormányfő által közzétett összeállításból kiderül, a Tisza komoly megszorításra készül: nemcsak az szja, hanem több más adónem brutális emelését is tervezi, a „hatszáz oldal tömör megszorítás” szerint magánkézbe adnák az egészségügyi ellátást is.

Ugyanaz a baloldali logika

A videóban feltűnik Simonovits András is, aki arról beszél, hogy „a nyugdíjrendszer túl bőkezű, ezt relatíve csökkenteni kéne”. Felcsuti Péter is megszólalt, aki elismerte, a Tisza egy adómódosítási programot terjesztett elő, mert „kell valami prograsszív jellegnek lennie az szja-rendszerben”.

A Tisza a rezsicsökkentést is eltörölné, erről Magyar Péter azt mondta korábban, hogy az egy humbug.

Lengyel László azt ismerte el, hogy ő a saját csapatával azon dolgozik, hogy már most legyenek programjaik a videó ezt is felidézi, csakúgy, mint Dálnoki Áront, aki már a tavasszal arról beszélt, mint a Tisza közgazdasági csoportjának koordinátora, hogy

egykulcsos helyett progresszív adó kell,

így aztán Magyar Péter hiába állítja, hogy pártja nem tervez szja-emelést, a tények magukért beszélnek.

Ruszin-Szendi Romulusz sem titkolta, hogy már elkezdték „faragni a kormányprogramot, ami nem biztos, hogy közkinccsé lesz téve”, ahogyan az Orbán Viktor videóösszeállításából is kiderül, amely idézi Tarr Zoltánt is , aki arról beszélt, hogy

nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak.

Azt is közölte, választást kell nyerni, utána mindent lehet.