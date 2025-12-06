Lengyel László: Adót csökkenteni viszont „hülyeség”

Noha Magyar Péter folyamatosan igyekszik tagadni, hogy a Tisza Párt jelentős adóemelésre készül, Lengyel László, a tanulmány egyik Index által azonosított szerzője rendre arról beszél, hogy adót kell emelni, és arról, hogy adót csökkenteni viszont „hülyeség” – mutatott rá az Ellenpont. A portál két olyan videófelvételt is nyilvánosságra hozott,

ahol Lengyel László pontosan arról beszél, ami a „gazdasági konvergencia programba” is bekerült.

Mint írják, Lengyel László, aki korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó gazdasági csomagjához, egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba. Ez a csomag nem más, mint az a több mint 600 oldalas megszorító csomag, amely az ingyenes egészségügy és az állami nyugdíjak felszámolása mellett a legtöbb ma ismert adót is megemelné.

– Itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyi jövedelemadó-kulcsot kilenc százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség. Én értem, hogy a populizmus győz…” – érvelt Lengyel László az ominózus műsorban, ami arról árulkodik, hogy nem adócsökkentést, hanem adóemelést akar a Tisza Párt.

Ugyancsak Lengyel a Klikk TV egy februári adásában is arról beszélt, hogy

a teljes adórendszert át kellene alakítani, és a többkulcsos jövedelemadót, így az adóemelést méltatta – ami be is került a Tisza programjába.

A Tisza programírója ezután azon gúnyolódott, hogy ha hozzányúlna valaki a személyi jövedelemadóhoz, ordítozás lenne.

A progresszív, vagyis többkulcsos adót ki sem lehet ejteni, pedig az lenne jó

– mondta.

Az Ellenpont szerint

Lengyel jövedelemadóval kapcsolatos véleménye egy az egyben visszatükröződik a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagjában is, Magyar Péterék megszorító terveinek egyik első pontja ugyanis a személyi jövedelemadó drasztikus emelése volt.

Hozzátették, a párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.