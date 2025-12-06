EllenpontTisza-adónyugdíjtanulmányLengyel LászlóMagyar Péter

Lengyel László: Adót csökkenteni viszont „hülyeség”

Két olyan videófelvétel került nyilvánosságra, amelyeken Lengyel László, a Tisza Pártnak tulajdonított, berutális megszorításokat tartalmazó tanulmány egyik Index által azonosított szerzője arról beszél, hogy adót kell emelni, és arról, hogy adót csökkenteni viszont „hülyeség”.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 9:15
Forrás: képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Noha Magyar Péter folyamatosan igyekszik tagadni, hogy a Tisza Párt jelentős adóemelésre készül, Lengyel László, a tanulmány egyik Index által azonosított szerzője rendre arról beszél, hogy adót kell emelni, és arról, hogy adót csökkenteni viszont „hülyeség” – mutatott rá az Ellenpont. A portál két olyan videófelvételt is nyilvánosságra hozott, 

ahol Lengyel László pontosan arról beszél, ami a „gazdasági konvergencia programba” is bekerült.

Mint írják, Lengyel László, aki korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párt radikális adóemeléseket tartalmazó gazdasági csomagjához, egy 2025. május 20-i podcastben elismerte: csapatával együtt már „írja a kormányprogramot”, hogy a párt felkészülten mehessen kormányzásba. Ez a csomag nem más, mint az a több mint 600 oldalas megszorító csomag, amely az ingyenes egészségügy és az állami nyugdíjak felszámolása mellett a legtöbb ma ismert adót is megemelné. 

– Itt előadhatod, hogy te le akarod vinni a személyi jövedelemadó-kulcsot kilenc százalékra, ami egyébként kilyukasztja a költségvetést, de öt perc múlva kiderült, hogy ez egy hülyeség. Én értem, hogy a populizmus győz…” – érvelt Lengyel László az ominózus műsorban, ami arról árulkodik, hogy  nem adócsökkentést, hanem adóemelést akar a Tisza Párt. 

Ugyancsak Lengyel a Klikk TV egy februári adásában is arról beszélt, hogy 

a teljes adórendszert át kellene alakítani, és a többkulcsos jövedelemadót, így az adóemelést méltatta – ami be is került a Tisza programjába.

A Tisza programírója ezután azon gúnyolódott, hogy ha hozzányúlna valaki a személyi jövedelemadóhoz, ordítozás lenne. 

A progresszív, vagyis többkulcsos adót ki sem lehet ejteni, pedig az lenne jó

– mondta.

Az Ellenpont szerint 

Lengyel jövedelemadóval kapcsolatos véleménye egy az egyben visszatükröződik a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági csomagjában is, Magyar Péterék megszorító terveinek egyik első pontja ugyanis a személyi jövedelemadó drasztikus emelése volt. 

Hozzátették, a párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.

Hangsúlyozták, az adóemelés mindenkire vonatkozna, az aktívkorúak és a nyugdíj mellett munkát vállalók jövedelmei egyaránt növekednének, az ígért adókönnyítések pedig a nyilvánosságra került programban már nem szerepelnek. 

Lengyel elszólásai tehát ismételten alátámasztják a kiszivárgott dokumentum hitelességét, 

hiszen a programíró által képviselt vélemény összhangban van a tervezet tartalmával – írta az Ellenpont.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Lengyel már májusban beismerte, hogy már dolgoznak egy kormányprogramon.

– Azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba. Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni és hogyan.

A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni – ismerte el a baloldali közgazdász.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekpolitikus

Miért várjuk, hogy a bürokraták stratégiai döntéseket hozzanak?

Szájer József avatarja

A szöveg és a tett már nagyon elvált egymástól az európai politikai elit gyakorlatában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.